В полиции опровергли информацию о стрельбе в ТЦ Хмельницкого: задержан мужчина, напавший на охранника
В воскресенье, 15 февраля, в Хмельницком в торговом центре произошел конфликт. Задержали посетителя, который, по предварительной версии следствия, напал на охранника.
Об этом сообщает полиция Хмельницкой области, информирует Цензор.НЕТ.
Детали инцидента
Накануне в сети появились сообщения о якобы стрельбе в ТЦ Хмельницкого. Однако в полиции заявили, что эта информация не соответствует действительности.
Предварительно известно, что один из посетителей в ходе конфликта напал на охранника. На место происшествия вызвали полицию. Мужчину задержали.
"Правоохранители в настоящее время работают над установлением всех обстоятельств происшествия для дальнейшей правовой квалификации и принятия соответствующего процессуального решения", - говорится в сообщении.
