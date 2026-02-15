РУС
В полиции опровергли информацию о стрельбе в ТЦ Хмельницкого: задержан мужчина, напавший на охранника

Стрельбы в ТЦ Хмельницкого не было: полиция раскрыла детали инцидента

В воскресенье, 15 февраля, в Хмельницком в торговом центре произошел конфликт. Задержали посетителя, который, по предварительной версии следствия, напал на охранника. 

Об этом сообщает полиция Хмельницкой области, информирует Цензор.НЕТ.

Детали инцидента 

Накануне в сети появились сообщения о якобы стрельбе в ТЦ Хмельницкого. Однако в полиции заявили, что эта информация не соответствует действительности.

Предварительно известно, что один из посетителей в ходе конфликта напал на охранника. На место происшествия вызвали полицию. Мужчину задержали.

"Правоохранители в настоящее время работают над установлением всех обстоятельств происшествия для дальнейшей правовой квалификации и принятия соответствующего процессуального решения", - говорится в сообщении.

конфликт (42) нападение (2304) Нацполиция (879) Хмельницький (26) Хмельницкая область (125) Хмельницкий район (38)
