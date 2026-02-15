В полиции опровергли информацию о стрельбе в ТЦ Хмельницкого: задержан мужчина, напавший на охранника

В воскресенье, 15 февраля, в Хмельницком в торговом центре произошел конфликт. Задержали посетителя, который, по предварительной версии следствия, напал на охранника.

Об этом сообщает полиция Хмельницкой области, информирует Цензор.НЕТ.

Детали инцидента

Накануне в сети появились сообщения о якобы стрельбе в ТЦ Хмельницкого. Однако в полиции заявили, что эта информация не соответствует действительности.

Предварительно известно, что один из посетителей в ходе конфликта напал на охранника. На место происшествия вызвали полицию. Мужчину задержали.

"Правоохранители в настоящее время работают над установлением всех обстоятельств происшествия для дальнейшей правовой квалификации и принятия соответствующего процессуального решения", - говорится в сообщении.

