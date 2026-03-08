РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7671 посетитель онлайн
Новости
3 219 43

Выпустил около 90 патронов: в Хмельницком военный стрелял с балкона многоэтажки, - полиция

Стрельба с балкона в Хмельницком: военный выпустил около 90 патронов

Вечером субботы, 7 марта, в Хмельницком военнослужащий из автоматического оружия выпустил по двору многоэтажки 90 патронов.

Об этом в соцсети Facebook сообщила полиция Хмельницкой области, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали инцидента

"Сообщение о стрельбе во дворе одного из домов по улице Гаевой поступило на спецлинию 102 от местных жителей 7 марта в 22:20. По предварительной информации, неизвестный мужчина стрелял по двору многоэтажки с балкона квартиры на 9 этаже", - говорится в сообщении.

На место происшествия сразу выехало руководство ГУНП в Хмельницкой области, следственно-оперативная группа, спецподразделение КОРД и патрульная полиция.

Полицейские выяснили, что житель одной из квартир, который является военнослужащим, открыл стрельбу с балкона квартиры. Он выпустил из автоматического оружия около 90 патронов.

Отмечается, что в результате проведения полицейской спецоперации правонарушитель сдался правоохранителям. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Смотрите также: Мужчина взорвал гранату в Хмельницком: травмировал себя и прохожего, - полиция. ФОТО

Открыто уголовное производство, продолжается расследование

  • По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство).
  • Следователи задержали мужчину в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса.
  • Расследование продолжается. Полицейские выясняют обстоятельства происшествия и происхождение оружия.

Читайте также: В полиции опровергли информацию о стрельбе в ТЦ Хмельницкого: задержан мужчина, напавший на охранника

Автор: 

стрельба (213) Хмельницький (56) военнослужащие (1010) Хмельницкая область (241) Хмельницкий район (41)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Спонсор стрільби горілка "Немирів"
показать весь комментарий
08.03.2026 19:01 Ответить
+8
Нє. Судячи з наслідків - Пєрвак..
показать весь комментарий
08.03.2026 19:14 Ответить
+8
приїжджай сюди - я тобі й так дам.
Але ж знаю. Як не синька - починаються нічні пострілухи трасерами. Останніх півтора роки ще відмазка - по шахедам. Нахрєна стріляти вночі з АК-74 по шахеду якого не бачиш?
Але синька точно зло.
Воно ж на рефлексах повинно бути - понюхав пробку, за зброю не хапайся.
Але контингент різний.
показать весь комментарий
08.03.2026 19:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Спонсор стрільби горілка "Немирів"
показать весь комментарий
08.03.2026 19:01 Ответить
Нє. Судячи з наслідків - Пєрвак..
показать весь комментарий
08.03.2026 19:14 Ответить
Сумніваюся, більш схоже на шмурдяк.
показать весь комментарий
08.03.2026 19:17 Ответить
Так воно одне і є..
показать весь комментарий
08.03.2026 19:41 Ответить
Контузія першопричина, а спонсор "Немирів"...там і 150г достатньо...3 магази пальнув
показать весь комментарий
08.03.2026 19:17 Ответить
або 2 по 45...)))
показать весь комментарий
08.03.2026 19:37 Ответить
Маєте на увазі від РПК?
показать весь комментарий
08.03.2026 19:48 Ответить
є магазини на 45
показать весь комментарий
08.03.2026 19:55 Ответить
угу ... або всю лєнту вистріляв
показать весь комментарий
08.03.2026 19:49 Ответить
"галюніки" від алкоголю
показать весь комментарий
08.03.2026 19:03 Ответить
нормально...
навряд чи він дивився куди стріляв
дивом ніхто не постраждав
показать весь комментарий
08.03.2026 19:06 Ответить
Таких зараз багато. На куплених посадах далеко від лінії фронту. Як приклад можу навести ригівського блогера Тімура Вєрьовкіна з Сум. Людина знімає відосіки проти ЄС, цілодобово працює в інтернеті, при цьому отримує сотку бойових.
показать весь комментарий
08.03.2026 19:07 Ответить
Вполне возможно что и из боевых с птср.Приехал в отпуск увидел относительно спокойную жизнь в тылу и довольные улыбающиеся хари гражданских тыловых крыс ,которых он там на передовой рискуя жизнью защищает .Ну и обида взяла дай думаю припугну эти довольньные,лыбящиеся морды ,чтобы жизнь медом не казалась
показать весь комментарий
08.03.2026 19:28 Ответить
90 патронів - це $90
показать весь комментарий
08.03.2026 19:11 Ответить
приїжджай сюди - я тобі й так дам.
Але ж знаю. Як не синька - починаються нічні пострілухи трасерами. Останніх півтора роки ще відмазка - по шахедам. Нахрєна стріляти вночі з АК-74 по шахеду якого не бачиш?
Але синька точно зло.
Воно ж на рефлексах повинно бути - понюхав пробку, за зброю не хапайся.
Але контингент різний.
показать весь комментарий
08.03.2026 19:16 Ответить
Навіть в союзі, що в армії, що на військових зборах "партизанів" берегли патрони.
показать весь комментарий
08.03.2026 19:21 Ответить
В мене з тих часів теж профдеформація. Плюс - з цивільних часів, коли сам собі б/к купляв в Ібісі.
Особливо доставляє, коли народ вирішує потренуватися з браунінга. Тр-тр-тр... 100 набоїв .50BMG по горобцям.
Зашибісь кажу. Ти тільки що зафігачив 700 000 гривень.. Не вірить, поки не покажу ціни на сайті любого зброярського магазину.
Своїх давно вже навчив економити.
5,45х39 взагалі вже закінчилися. Перейшли на 5,56. Може й добре, але більша частина б/к на цій війні пішла просто так в небо.
показать весь комментарий
08.03.2026 19:27 Ответить
5,45... взагалі вже закінчилися. Перейшли на 5,56...
А зброя залишилась та ж сама ?
показать весь комментарий
08.03.2026 19:51 Ответить
Не задавай дурних питань..не отримаєш дурних відповідей...
показать весь комментарий
08.03.2026 20:26 Ответить
А командир може списати лише 2100000..заїбешся акти підписувати
показать весь комментарий
08.03.2026 20:29 Ответить
Терміново повернути в те місце, де можна стріляти скрізь, навіть з балкону.
показать весь комментарий
08.03.2026 19:13 Ответить
Угу. Тут хоч нема цивільних мусорів. Але стріляти просто так там де є цивільні - в Славіку, в Крамі - це моветон, дуже м'яко кажучи.
показать весь комментарий
08.03.2026 19:18 Ответить
До мацкви!
показать весь комментарий
08.03.2026 19:58 Ответить
то ж!
або легалізація канабісу! або тотальна заборона алкоголю!!!
показать весь комментарий
08.03.2026 19:16 Ответить
90!!! з табєльного пекача хєрачив?
показать весь комментарий
08.03.2026 19:19 Ответить
Ствол в кожну хату! Нє?
показать весь комментарий
08.03.2026 19:19 Ответить
На жаль, далі такі випадки будуть частіше...
показать весь комментарий
08.03.2026 19:19 Ответить
кончений ідіот одстріляв усе, що заборгував побратимам на фронті?.. а міг би вбити 90 окупантів..
набити б жлобу-терористу ібало - було би не зайвим..
такий військовий какаразнічний дебіл-ліворуціонер - це ганьба для ЗСУ..
показать весь комментарий
08.03.2026 19:21 Ответить
На білку полював.
показать весь комментарий
08.03.2026 19:22 Ответить
"хотів влучити білці в око, щоб шкурку не попортити?"
показать весь комментарий
08.03.2026 19:40 Ответить
Треба не на цигарки акцизи піднімати, а на горілку. Після цигарок в голову моча не б'є, а от після шмурдяка багато біди буває...
показать весь комментарий
08.03.2026 19:33 Ответить
Наркотик С2Н5ОН , розведений в різній консестенції , повинен бути дешевим і доступним . Інші наркотики повинні бути заборонені , аби зберігалась монополія наркотику під назвою алкоголь !
показать весь комментарий
08.03.2026 19:54 Ответить
Випустити 90 патронів можна тільки стріляючи з рогатки . Іншим способом патрони нікуди не полетять .
показать весь комментарий
08.03.2026 19:41 Ответить
нікого хоч не вбив?
показать весь комментарий
08.03.2026 19:43 Ответить
Хіхоньки та хахоньки...
Проблема набагато глибше та багатогранна, чим те що поверхнево прочитали...
показать весь комментарий
08.03.2026 19:57 Ответить
Взагалі-то стріляв він в повітря, а не по подвір'ю.. Жодної кулі на подвір'ї не знайшли. Гільзи - так, зібрали близько 90 штук.
показать весь комментарий
08.03.2026 20:06 Ответить
Щось схоже на танці кадирівців.

А взагалі, ПТСР - він такий, накрити моде будь кого, будь коли й в будь якому стані..зброю вилучати треба..
показать весь комментарий
08.03.2026 20:14 Ответить
а кулі, шо полетіли в повітря мабуть розчинилися?
в тих же штатах, наприклад, по декілька випадків на рік ураження випадкових перехожих внаслідок стрільби в повітря.
показать весь комментарий
08.03.2026 20:14 Ответить
Тилова криса захотіла відсидіти в тюрмі 2 роки?
показать весь комментарий
08.03.2026 20:13 Ответить
А бо ПТСР. Нема висновків ще.
показать весь комментарий
08.03.2026 20:15 Ответить
ПТСР ніхто не відміняв. Сподіваюсь людину визнають неосудною і нормально полікують.
показать весь комментарий
08.03.2026 20:17 Ответить
Мені цікаво як він пропер зброю через численні блокпости?
показать весь комментарий
08.03.2026 20:19 Ответить
Міняйте "Хмельницький" на "Хабаровськ" і вийде чудова новина в стилі ЦПД, яка збере дуже багато коментарів. Бо, як всі ми знаємо, то тільки там так війна на людей впливає.
показать весь комментарий
08.03.2026 20:32 Ответить
 
 