Выпустил около 90 патронов: в Хмельницком военный стрелял с балкона многоэтажки, - полиция

Вечером субботы, 7 марта, в Хмельницком военнослужащий из автоматического оружия выпустил по двору многоэтажки 90 патронов.

Об этом в соцсети Facebook сообщила полиция Хмельницкой области, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали инцидента

"Сообщение о стрельбе во дворе одного из домов по улице Гаевой поступило на спецлинию 102 от местных жителей 7 марта в 22:20. По предварительной информации, неизвестный мужчина стрелял по двору многоэтажки с балкона квартиры на 9 этаже", - говорится в сообщении.

На место происшествия сразу выехало руководство ГУНП в Хмельницкой области, следственно-оперативная группа, спецподразделение КОРД и патрульная полиция.

Полицейские выяснили, что житель одной из квартир, который является военнослужащим, открыл стрельбу с балкона квартиры. Он выпустил из автоматического оружия около 90 патронов.

Отмечается, что в результате проведения полицейской спецоперации правонарушитель сдался правоохранителям. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Смотрите также: Мужчина взорвал гранату в Хмельницком: травмировал себя и прохожего, - полиция. ФОТО

Открыто уголовное производство, продолжается расследование

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство).

Следователи задержали мужчину в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса.

Расследование продолжается. Полицейские выясняют обстоятельства происшествия и происхождение оружия.

Читайте также: В полиции опровергли информацию о стрельбе в ТЦ Хмельницкого: задержан мужчина, напавший на охранника