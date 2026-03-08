Выпустил около 90 патронов: в Хмельницком военный стрелял с балкона многоэтажки, - полиция
Вечером субботы, 7 марта, в Хмельницком военнослужащий из автоматического оружия выпустил по двору многоэтажки 90 патронов.
Об этом в соцсети Facebook сообщила полиция Хмельницкой области, информирует Цензор.НЕТ.
Детали инцидента
"Сообщение о стрельбе во дворе одного из домов по улице Гаевой поступило на спецлинию 102 от местных жителей 7 марта в 22:20. По предварительной информации, неизвестный мужчина стрелял по двору многоэтажки с балкона квартиры на 9 этаже", - говорится в сообщении.
На место происшествия сразу выехало руководство ГУНП в Хмельницкой области, следственно-оперативная группа, спецподразделение КОРД и патрульная полиция.
Полицейские выяснили, что житель одной из квартир, который является военнослужащим, открыл стрельбу с балкона квартиры. Он выпустил из автоматического оружия около 90 патронов.
Отмечается, что в результате проведения полицейской спецоперации правонарушитель сдался правоохранителям. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Открыто уголовное производство, продолжается расследование
- По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство).
- Следователи задержали мужчину в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса.
- Расследование продолжается. Полицейские выясняют обстоятельства происшествия и происхождение оружия.
навряд чи він дивився куди стріляв
дивом ніхто не постраждав
Але ж знаю. Як не синька - починаються нічні пострілухи трасерами. Останніх півтора роки ще відмазка - по шахедам. Нахрєна стріляти вночі з АК-74 по шахеду якого не бачиш?
Але синька точно зло.
Воно ж на рефлексах повинно бути - понюхав пробку, за зброю не хапайся.
Але контингент різний.
Особливо доставляє, коли народ вирішує потренуватися з браунінга. Тр-тр-тр... 100 набоїв .50BMG по горобцям.
Зашибісь кажу. Ти тільки що зафігачив 700 000 гривень.. Не вірить, поки не покажу ціни на сайті любого зброярського магазину.
Своїх давно вже навчив економити.
5,45х39 взагалі вже закінчилися. Перейшли на 5,56. Може й добре, але більша частина б/к на цій війні пішла просто так в небо.
А зброя залишилась та ж сама ?
або легалізація канабісу! або тотальна заборона алкоголю!!!
набити б жлобу-терористу ібало - було би не зайвим..
такий військовий какаразнічний дебіл-ліворуціонер - це ганьба для ЗСУ..
Проблема набагато глибше та багатогранна, чим те що поверхнево прочитали...
А взагалі, ПТСР - він такий, накрити моде будь кого, будь коли й в будь якому стані..зброю вилучати треба..
в тих же штатах, наприклад, по декілька випадків на рік ураження випадкових перехожих внаслідок стрільби в повітря.