Стрельба в Запорожье: двое военных в СОЧ напали на полицию: один нападавший мертв, другой задержан, - Нацполиция. ВИДЕО
16 марта около 06:30 экипаж патрульной полиции получил вызов о избиении мужчины в Хортицком районе Запорожья и попытке ограбления. Прибыв на место, патрульные обнаружили заявителя, который указал на двух человек, предположительно причастных к преступлению.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Нападавший угрожал полицейским предметом, похожим на пистолет
Как отмечается, во время установления обстоятельств один из мужчин начал вести себя агрессивно, игнорировал законные требования правоохранителей остановиться и достал предмет, похожий на пистолет, который начал перезаряжать. Кроме того, подозреваемый начал сокращать дистанцию.
"Полицейский отошел на безопасную дистанцию к укрытию, но правонарушитель последовал за ним, угрожая предметом, похожим на оружие. В соответствии со ст. 46 Закона Украины "О Национальной полиции", для предотвращения угрозы жизни и здоровью, применил табельное огнестрельное оружие, произведя два выстрела. После этого один из правонарушителей скрылся. Другой мужчина пытался применить против патрульных газовый баллончик и оказывал физическое сопротивление, в связи с чем его задержали с применением наручников", — говорится в сообщении.
Погибший – военнослужащий, самовольно покинувший часть
Впоследствии неподалеку полицейские обнаружили нападавшего мертвым. Правоохранители установили его личность – им оказался военнослужащий, самовольно покинувший воинскую часть. Его сообщник также находится в статусе СОЧ.
Проводится служебное расследование
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и представители Государственного бюро расследований. Назначено служебное расследование относительно правомерности применения огнестрельного оружия.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
" бороться, искать, найти, не сдаваться..."
кулю та срок знайшли дезертири, "піонери грьобані"
Бачиш шось блискуче - дай!
В ЗСУ бусифікували - погано.
В СЗЧ звалив - добре
Йде лох упакований, якого можна гопстопнути - добре.
Менти пакують - погано.
Ствол перед СЗЧ потягнув з оружейки - добре.
Користуватися не вмієш - погано.
Менти по тобі стріляють - пога....
Життя - пісня!
І шо окремо прикольно - для таких чомусь працюють соціальні ліфти. Весь депутатський корпус ВР - саме з таких дегенератів.