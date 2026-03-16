3 558 14

Стрельба в Запорожье: двое военных в СОЧ напали на полицию: один нападавший мертв, другой задержан, - Нацполиция. ВИДЕО

16 марта около 06:30 экипаж патрульной полиции получил вызов о избиении мужчины в Хортицком районе Запорожья и попытке ограбления. Прибыв на место, патрульные обнаружили заявителя, который указал на двух человек, предположительно причастных к преступлению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Нападавший угрожал полицейским предметом, похожим на пистолет

Как отмечается, во время установления обстоятельств один из мужчин начал вести себя агрессивно, игнорировал законные требования правоохранителей остановиться и достал предмет, похожий на пистолет, который начал перезаряжать. Кроме того, подозреваемый начал сокращать дистанцию.

"Полицейский отошел на безопасную дистанцию к укрытию, но правонарушитель последовал за ним, угрожая предметом, похожим на оружие. В соответствии со ст. 46 Закона Украины "О Национальной полиции", для предотвращения угрозы жизни и здоровью, применил табельное огнестрельное оружие, произведя два выстрела. После этого один из правонарушителей скрылся. Другой мужчина пытался применить против патрульных газовый баллончик и оказывал физическое сопротивление, в связи с чем его задержали с применением наручников", — говорится в сообщении.

Читайте также: Выпустил около 90 патронов: в Хмельницком военный стрелял с балкона многоэтажки, - полиция

Погибший – военнослужащий, самовольно покинувший часть

Впоследствии неподалеку полицейские обнаружили нападавшего мертвым. Правоохранители установили его личность – им оказался военнослужащий, самовольно покинувший воинскую часть. Его сообщник также находится в статусе СОЧ.

Проводится служебное расследование

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и представители Государственного бюро расследований. Назначено служебное расследование относительно правомерности применения огнестрельного оружия.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Читайте также: В Львове произошла стрельба: есть раненый, полиция разыскивает стрелка

Запорожье Нацполиция стрельба Запорожская область СОЧ Запорожский район
Рішили розбоєм зайнятись
16.03.2026 11:40 Ответить
Це цілком закономірно... Таке було і у ІІ Світову - дезертири, щоб мать засоби існування, грабували людей. Потім, те саме, продовжилося і після закінчення війни... Особливо це було характерним, для Західної Білорусі. На відміну від Волині, де УПА такі "бригади" винищувала, захищаючи місцеве населення, в БРСР таким захистом не було кому займаться... А лісів, серед боліт, вистачало - було де переховуваться...
16.03.2026 11:47 Ответить
Хто?
16.03.2026 11:46 Ответить
Навіщо потрібна поліція яка бігає від нападників, відправте поліцію штурмувати Покровськ.
16.03.2026 12:07 Ответить
Це цілком закономірно... Таке було і у ІІ Світову - дезертири, щоб мать засоби існування, грабували людей. Потім, те саме, продовжилося і після закінчення війни... Особливо це було характерним, для Західної Білорусі. На відміну від Волині, де УПА такі "бригади" винищувала, захищаючи місцеве населення, в БРСР таким захистом не було кому займаться... А лісів, серед боліт, вистачало - було де переховуваться...
в одесі багато хитродупих! нагадаю що першим мільйонером доляровим став саме одеський тцкашник!
16.03.2026 11:47 Ответить
Мусорам віри немає...
16.03.2026 11:50 Ответить
Мусора це у кацапів, а у нас поліція.
16.03.2026 11:58 Ответить
Поліція на фронті, а в тилу - ненавчені мусора...😡
16.03.2026 12:01 Ответить
А відео зі статті передивлявся ? Воно з камер спостереження і з боді-камери. Їм теж віри немає ? На 17 сек. цього відео що ?
16.03.2026 11:59 Ответить
знайшли своїх бусифікаторів?
16.03.2026 11:56 Ответить
авжеж, за совіцькою схемою:
" бороться, искать, найти, не сдаваться..."

кулю та срок знайшли дезертири, "піонери грьобані"

.
Прикольно, напевно, таким одноклітинним жити. Ніяких тобі думок в голові. Не знаєш шо таке логіка. Не існує ні минулого, ні майбутнього. Є лише тут і зараз.
Бачиш шось блискуче - дай!
В ЗСУ бусифікували - погано.
В СЗЧ звалив - добре
Йде лох упакований, якого можна гопстопнути - добре.
Менти пакують - погано.
Ствол перед СЗЧ потягнув з оружейки - добре.
Користуватися не вмієш - погано.
Менти по тобі стріляють - пога....
Життя - пісня!
І шо окремо прикольно - для таких чомусь працюють соціальні ліфти. Весь депутатський корпус ВР - саме з таких дегенератів.
16.03.2026 12:01 Ответить
Та это всё цветочки, при чём на стадии бутонов, ягодки будут впереди и будет тех ягодок немерено.....
16.03.2026 12:03 Ответить
 
 