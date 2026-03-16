$7 тисяч за "тиху" службу: ДБР викрило переведення військових Нацгвардії на небойові посади за гроші. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР спільно з СБУ та за сприяння підрозділів внутрішньої безпеки Національної гвардії України викрили групу осіб, які організували переведення військових на небойові посади за неправомірну винагороду.

За даними слідства, до оборудки причетні колишній військовий, який нині перебуває на пенсії, а також двоє чинних військовослужбовців Нацгвардії, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Вони шукали військових, які через різні обставини хотіли перевестися до інших підрозділів, і пропонували "вирішити питання" за винагороду.

Так, один із військовослужбовців після поранень на фронті мав конфлікт із командиром через відмову надати відпустку для лікування. Він хотів перевестися до іншої військової частини у Києві, щоб мати змогу проходити медичні обстеження та лікування.

Дізнавшись про цю ситуацію, до нього зателефонував колишній військовий і запропонував "допомогу" в переведенні за гроші. До реалізації домовленості він залучив двох військовослужбовців Нацгвардії.

Фігуранти назвали "тариф" - 6 тисяч доларів США. Втім на цьому їхні апетити не зупинилися. Уже через тиждень після отримання грошей двоє учасників схеми зажадали ще тисячу доларів, пояснивши це необхідністю оплати "представницьких послуг". Військовослужбовець передав і ці гроші.

Після цього фігуранти розпочали оформлювати його переведення до однієї з частин у Києві.

Працівники ДБР задокументували обидва епізоди передачі грошей, подальший рух коштів та їхній розподіл між учасниками схеми.

Усім фігурантам повідомили про підозру у пособництві в одержанні службовою особою неправомірної вигоди.





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