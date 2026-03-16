Викрито дезертира, який пішов у СЗЧ та коригував удари РФ по Дніпру, - СБУ. ФОТО

Військова контррозвідка та слідчі Служби безпеки за сприяння головнокомандувача Збройних Сил України викрили ще одного агента ФСБ у лавах ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Ким виявився зрадник?

Як зазначається, зрадником виявився завербований ворогом мобілізований, який самовільно залишив військову частину та коригував атаки РФ по Дніпру.

За матеріалами справи, фігурант потрапив у поле зору рашистів, коли шукав "легкі заробітки" у Телеграм-каналах після втечі з підрозділу.

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Які дані він збирав для ворога?

Погодившись працювати на ФСБ, агент обходив місто та його околиці, щоб виявити та зафіксувати координати об’єктів оборонної та критичної інфраструктури.

Серед об’єктів, за якими "полював" фігурант, - блокпости та запасні командні пункти українських військ, а також станції регіональної філії Укрзалізниці.

"Для прихованої фіксації потенційних "цілей" агент здійснював їхню відеозйомку під виглядом телефонних розмов", - йдеться у повідомленні.

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Затримання