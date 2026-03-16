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Новини Шпигунство на користь РФ
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Викрито дезертира, який пішов у СЗЧ та коригував удари РФ по Дніпру, - СБУ. ФОТО

дезертир з Дніпра

Військова контррозвідка та слідчі Служби безпеки за сприяння головнокомандувача Збройних Сил України викрили ще одного агента ФСБ у лавах ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Ким виявився зрадник?

Як зазначається, зрадником виявився завербований ворогом мобілізований, який самовільно залишив військову частину та коригував атаки РФ по Дніпру.

дезертир з Дніпра

За матеріалами справи, фігурант потрапив у поле зору рашистів, коли шукав "легкі заробітки" у Телеграм-каналах після втечі з підрозділу.

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Які дані він збирав для ворога?

Погодившись працювати на ФСБ, агент обходив місто та його околиці, щоб виявити та зафіксувати координати об’єктів оборонної та критичної інфраструктури.

Серед об’єктів, за якими "полював" фігурант, - блокпости та запасні командні пункти українських військ, а також станції регіональної філії Укрзалізниці.

"Для прихованої фіксації потенційних "цілей" агент здійснював їхню відеозйомку під виглядом телефонних розмов", - йдеться у повідомленні.

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Затримання

  • Невдовзі після початку розвідвилазок фігурант вирішив тимчасово "залягти на дно" в будинку своїх родичів на Дніпропетровщині. Утім, співробітники СБУ вже задокументували кожен його крок і на фінальному етапі операції затримали.
  • Під час обшуку в агента вилучено смартфон із доказами роботи на ворога, в тому числі зашифровані відеофайли із військовими об’єктами та їхніми координатами на гугл-картах.
  • Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
  • Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Автор: 

Дніпро (3577) СБУ (13985) шпигунство (1127) дезертирство (321) Дніпропетровська область (5153) Дніпровський район (430)
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Топ коментарі
+7
Чергова мерзенна гнида...
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16.03.2026 10:59 Відповісти
+5
Ні, по об'явлЄНію приходять більш-менш адекватні. Це ті яких виловили і вони рахують себе унЄтьЙОннимі та намагаються бабла у кацапів пА льОХкАму срубіть, гниди...
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16.03.2026 11:09 Відповісти
+5
Як, виловили на вулиці то і попав.
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16.03.2026 11:10 Відповісти

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