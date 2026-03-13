СБУ затримала двох коригувальників ФСБ, які наводили ракетні удари по Дніпру та Кривому Розі. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Дніпропетровщині ще двох агентів ФСБ. Зловмисники коригували ракетно-дронові атаки рашистів по Дніпру та Кривому Розі.

Як встановило розслідування, фігурантами є двоє місцевих жителів, які діяли порізно, але мали одного спільного куратора з РФ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За матеріалами справи, одним з агентів виявився працівник металургійного комбінату. У позаробочий час зловмисник об’їжджав місто на власному авто та виявляв місця зосередження особового складу і техніки українських захисників.

Також фігурант відстежував час та місце переміщення військових колон Сил оборони, які рухалися у напрямку передової.

Ще один агент – місцевий ухилянт, який, ховаючись від мобілізації, наводив повітряні атаки РФ. Щоб скоригувати ворожі обстріли, зловмисник з вікна своєї квартири відстежував маршрути переміщення мобільних вогневих груп у Дніпрі.

Співробітники контррозвідки СБУ задокументували злочини агентів і затримали їх за місцями проживання. Під час обшуків у них вилучено смартфони із доказами роботи на ворога.

За матеріалами справи, обидва фігуранти були завербовані російською спецслужбою через прокремлівські чати у Телеграм-каналах.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру у державній зраді. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.





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