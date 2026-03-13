Охороняв окупаційну тюрму і втік з росіянами: зрадник із Херсону отримав 13 років

Мешканця Херсону засудили до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна за роботу у створеній російськими окупантами в’язниці під час тимчасової окупації міста.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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За даними слідства, після захоплення частини Херсонської області чоловік добровільно влаштувався працювати до окупаційної в’язниці, яку росіяни створили на базі Північної виправної колонії №90.

Там він обійняв посаду молодшого інспектора відділу охорони та наглядав за ув’язненими.

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У суді свідки підтвердили, що чоловік регулярно виходив на службу та навіть розповідав знайомим про можливості "кар’єрного росту" в структурах окупаційної влади.

Перед звільненням Херсона восени 2022 року засуджений залишив місто разом із російськими військовими та виїхав на тимчасово окуповану територію, де продовжив працювати на окупантів.

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Згодом його затримали співробітники Служби безпеки України.

Суд визнав чоловіка винним та призначив покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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