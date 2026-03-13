Охороняв окупаційну тюрму і втік з росіянами: зрадник із Херсону отримав 13 років
Мешканця Херсону засудили до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна за роботу у створеній російськими окупантами в’язниці під час тимчасової окупації міста.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
За даними слідства, після захоплення частини Херсонської області чоловік добровільно влаштувався працювати до окупаційної в’язниці, яку росіяни створили на базі Північної виправної колонії №90.
Там він обійняв посаду молодшого інспектора відділу охорони та наглядав за ув’язненими.
У суді свідки підтвердили, що чоловік регулярно виходив на службу та навіть розповідав знайомим про можливості "кар’єрного росту" в структурах окупаційної влади.
Перед звільненням Херсона восени 2022 року засуджений залишив місто разом із російськими військовими та виїхав на тимчасово окуповану територію, де продовжив працювати на окупантів.
Згодом його затримали співробітники Служби безпеки України.
Суд визнав чоловіка винним та призначив покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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