Охранял оккупационную тюрьму и сбежал с россиянами: предатель из Херсона получил 13 лет

Жителя Херсона приговорили к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества за работу в тюрьме, созданной российскими оккупантами во время временной оккупации города.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, после захвата части Херсонской области мужчина добровольно устроился на работу в оккупационную тюрьму, которую россияне создали на базе Северной исправительной колонии №90.

Там он занял должность младшего инспектора отдела охраны и присматривал за заключенными.

В суде свидетели подтвердили, что мужчина регулярно выходил на службу и даже рассказывал знакомым о возможностях "карьерного роста" в структурах оккупационных властей.

Перед освобождением Херсона осенью 2022 года осужденный покинул город вместе с российскими военными и уехал на временно оккупированную территорию, где продолжил работать на оккупантов.

Впоследствии его задержали сотрудники Службы безопасности Украины.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

