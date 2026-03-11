Суд оставил под стражей экс-военного Бобылева, которого подозревают в пытках украинских пленных

Печерский районный суд Киева продлил срок содержания под стражей бывшего военного Максима Бобылева, которого подозревают в пытках сослуживцев во время пребывания в российском плену.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Укринформу сообщила судья-спикер Мария Пилаева.

По ее словам, суд принял решение продлить меру пресечения в виде содержания под стражей до 29 апреля 2026 года.

Бобылева подозревают по части 2 статьи 28 и части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины – жестокое обращение с военнопленными, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Максим Бобылев вернулся в Украину во время обмена пленными 17 июля 2024 года. После этого другие бывшие пленники заявили, что он сотрудничал с администрацией российской колонии, где содержали украинских военнопленных.

По данным следствия, в деле фигурируют четыре эпизода и пять потерпевших, которые дали соответствующие показания.

Уголовное производство в отношении Бобылева Служба безопасности Украины зарегистрировала 18 июля 2024 года. Впоследствии его задержали по подозрению в нарушении законов и обычаев войны.

