СК РФ не хочет расследовать похищение и пытки украинцев, которых "обвиняют" в ликвидации предателя Сушко, - росСМИ

Следственный комитет РФ отказался возбуждать уголовное дело о похищении и пытках пяти украинцев, которых оккупанты "обвиняют" в ликвидации "главы" оккупационной администрации поселка Михайловка в Запорожской области Ивана Сушко.

Об этом пишет российское издание "Медиазона", передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Речь идет о 35-летнем Алексее Кириченко, 24-летнем Александре Ляховченко, 36-летнем Дмитрии Новикове, 22-летнем Данииле Смоле и 50-летнем Владимире Тетереве.

Все они заявили о похищении и пытках.

Тетерев подтвердил свое заявление в суде: "Когда нас задержали, нас доставляли на первый допрос сотрудники ФСБ, которые нас похитили и пытали", — сказал он.

9 марта 125-й военный следственный отдел СК объявил об отказе в возбуждении дела по заявлениям о пытках.

Показания следователей

Во время заседания суд в режиме видеоконференцсвязи допросил в качестве свидетелей следователей СК, которые работали с украинцами после задержания. Все они утверждали, что не видели у подозреваемых никаких следов насилия.

Тетерев напомнил следователю Александру Габцеву, что говорил о пытках, и это записано в протоколе допроса обвиняемого.

Отвечая на вопросы защиты Кириченко, Габцев не смог сказать, как выглядел задержанный на первом допросе, во что был одет, поступали ли от него жалобы, по какому адресу проходил допрос, с какого момента в нем участвовал адвокат и откуда именно сотрудники ФСБ доставили Кириченко.

Украинцы рассказывали, что с 23 августа по 27 ноября 2023 года были неофициально задержаны сотрудниками ФСБ в масках, которые систематически применяли к ним насилие, избивали и заставили подписать документы о совершении преступления.

Уже после этого было организовано их официальное задержание, после которого их доставили на допрос.

Следователь сказал, что слышал о такой версии от Тетерева, однако не проверял ее, потому что считает это "защитной позицией".

"А как так получается, что первоначальные объяснения наши, отобранные в подвале, датируются 18 августа, когда мы еще были на свободе, не задержаны сотрудниками ФСБ, а протокол допроса подозреваемых был составлен 27 ноября? Почему такой длительный срок и где мы все это время находились? - спросил следователя сам Тетерев.

Габцев неуверенно ответил, что принял дело к производству "скорее всего" в ноябре 2023 года, а точнее он не помнит.

Ликвидация предателя Сушко

24 августа 2022 года стало известно о ликвидации предателя Ивана Сушко, который был назначен оккупантами сельским головой Михайловки Запорожской области. Его автомобиль взорвали.

До того, как оккупанты назначили его местным главой, Сушко был тамадой.

