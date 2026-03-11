СК РФ не хоче розслідувати викрадення та катування українців, яких "звинувачують" у ліквідації зрадника Сушка, - росЗМІ

Слідчий комітет РФ відмовився порушувати кримінальну справу про викрадення та катування п'ятьох українців, яких окупанти "звинувачують" у ліквідації "голови" окупаційної адміністрації селища Михайлівка у Запорізькій області Івана Сушка.

Про це пише російське видання "Медиазону", передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Йдеться про 35-річного Олексія Кириченка, 24-річного Олександра Ляховченка, 36-річного Дмитра Новікова, 22-річного Данила Смолу та 50-річного Володимира Тетерєва.

Усі вони заявили про викрадення та тортури.

Тетерєв підтвердив свою заяву у суді: "Коли нас затримали, нас доставляли на перший допит співробітники ФСБ, які нас викрали та катували", - сказав він.

9 березня 125-й військовий слідчий відділ СК оголосив про відмову у порушенні справи за заявами про тортури.

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Показання слідчих

Під час засідання суд у режимі відеоконференцзв'язку допитав як свідків слідчих СК, які працювали з українцями після затримання. Усі вони стверджували, що не бачили у підозрюваних жодних слідів насильства.

Тетерєв нагадав слідчому Олександру Габцеву, що говорив про тортури, і це записано в протоколі допиту обвинуваченого.

Відповідаючи на питання захисту Кириченка, Габцев не зміг сказати, як виглядав затриманий на першому допиті, у що був одягнений, чи надходили від нього скарги, за якою адресою проходив допит, з якого моменту в ньому брав участь адвокат і звідки саме співробітники ФСБ доставили Кириченка.

Українці розповідали, що із 23 серпня до 27 листопада 2023 року були неофіційно затримані співробітниками ФСБ в масках, які систематично застосовували до них насильство, били та змусили підписати документи про скоєння злочину.

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Вже після цього було організовано їхнє офіційне затримання, після якого їх доставили на допит.

Слідчий сказав, що чув про таку версію від Тетерєва, проте не перевіряв її, бо вважає це "захисною позицією".

"А як так виходить, що початкові пояснення наші, відібрані на підвалі, датуються 18 серпня, коли ми ще були на волі, не затримані співробітниками ФСБ, а протокол допиту підозрюваних було зроблено 27 листопада? Чому такий тривалий термін і де ми весь цей час перебували? - спитав слідчого сам Тетерєв.

Габцев невпевнено відповів, що прийняв справу до провадження "швидше за все" у листопаді 2023 року, а точніше він не пам'ятає.

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Ліквідація зрадника Сушка

24 серпня 2022 року стало відомо про ліквідацію зрадника Івана Сушка, який був призначений окупантами сільським головою Михайлівки Запорізької області. Його авто підірвали.

До того, як окупанти призначили його місцевим головою, Сушко був тамадою.

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