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Взорван в машине начальник оккупационной администрации РФ в селе Запорожской области Иван Сушко. ФОТО

сушко

Местный коллаборант Иван Сушко, назначенный оккупантами сельским головой Михайловки Запорожской области, погиб в результате подрыва автомобиля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Председатель Михайловки в Запорожской области Иван Сушко погиб в результате подрыва автомобиля", - цитирует "РИА-Новости" оккупационную "власть" региона.

Как сообщает нардеп Алексей Гончаренко, после взрыва его доставили в больницу в критическом состоянии, где он и скончался. Взрывчатка в машине Сушко была расположена под сиденьем.

Вместе с ним в автомобиле находилась дочь его любовницы, еще одной коллаборантки, ребенок, предварительно, выжил. Об этом сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на собственные источники.

Отметим, что до того, как оккупанты назначили его местным председателем, Сушко был тамадой. Как видим, согласившись на сотрудничество с захватчиками, коллаборант надеялся на стремительный карьерный взлет от ведущего корпоративов до представителя так называемой "власти", но получил заслуженный финал - смерть.

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Взорван в машине начальник оккупационной администрации РФ в селе Запорожской области Иван Сушко 01

Смерть Сушко подтвердил также еще один "начальник" оккупированной части Запорожской области Владимир Рогов.

Взорван в машине начальник оккупационной администрации РФ в селе Запорожской области Иван Сушко 02

взрывчатка (839) смерть (9211) Запорожская область (3035) коллаборационизм (868)


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Топ комментарии
+72
Ну от такий соціальний ліфт для колаборантів 😄
Слава партизанам!
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24.08.2022 10:30
+55
смерть предателям.
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24.08.2022 10:27
+46
ефект лупи
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24.08.2022 10:26
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петушок откукареался ...вся сволота которая ложится под ********** подлежит утилизации
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24.08.2022 13:09 Ответить
этому качественно оторвало жопу.
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24.08.2022 13:13 Ответить
Некуй рубашку на последнюю пуговицу застегивать. Карма.
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24.08.2022 13:28 Ответить
Земля йому скловатою!
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24.08.2022 13:28 Ответить
https://gordonua.com/img/article/1589/84_main.jpg
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24.08.2022 13:30 Ответить
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24.08.2022 13:43 Ответить
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24.08.2022 13:45 Ответить
Неприятности на работе
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24.08.2022 13:51 Ответить
Ну от, вже нормально виходить, досвід, велике діло. З кожним разом результат все краще. Головне - не зупинятись на досягнутому і далі підвищувати кваліфікацію. Все буде Україна!
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24.08.2022 13:54 Ответить
Ване шло розовое...
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24.08.2022 13:57 Ответить
Проїхали...Хто наступний.
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24.08.2022 15:10 Ответить
"Хороший тамада! И конкурсы интересные!"
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24.08.2022 16:22 Ответить
Быстротечна и неказиста
Жизнь колаборационалиста.
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24.08.2022 16:57 Ответить
Яке безглузде самогубство!
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24.08.2022 18:12 Ответить
Шо вони курять?!!
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24.08.2022 18:18 Ответить
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24.08.2022 20:27 Ответить
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