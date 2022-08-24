Взорван в машине начальник оккупационной администрации РФ в селе Запорожской области Иван Сушко. ФОТО

Местный коллаборант Иван Сушко, назначенный оккупантами сельским головой Михайловки Запорожской области, погиб в результате подрыва автомобиля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Председатель Михайловки в Запорожской области Иван Сушко погиб в результате подрыва автомобиля", - цитирует "РИА-Новости" оккупационную "власть" региона.

Как сообщает нардеп Алексей Гончаренко, после взрыва его доставили в больницу в критическом состоянии, где он и скончался. Взрывчатка в машине Сушко была расположена под сиденьем.

Вместе с ним в автомобиле находилась дочь его любовницы, еще одной коллаборантки, ребенок, предварительно, выжил. Об этом сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на собственные источники.

Отметим, что до того, как оккупанты назначили его местным председателем, Сушко был тамадой. Как видим, согласившись на сотрудничество с захватчиками, коллаборант надеялся на стремительный карьерный взлет от ведущего корпоративов до представителя так называемой "власти", но получил заслуженный финал - смерть.

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Смерть Сушко подтвердил также еще один "начальник" оккупированной части Запорожской области Владимир Рогов.