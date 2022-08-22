Состояние коллаборанта Сальдо ухудшилось: у него тромбоэмболия легочной артерии, - СМИ

Лечение предателя Украины, коллаборанта-"руководителя" так называемой "временной администрации Херсонской области" Владимира Сальдо проходит в режиме секретности. О его состоянии знает лишь ограниченное количество медиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Сообщается, что коллаборант Сальдо уже 17 дней находится в токсикореанимации института имени Склифосовского.

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По информации телеграм-канала, "Сальдо продолжает находиться в тяжелом состоянии. Его отравление осложнилось тромбоэмболией легочной артерии (закупоркой артерий тромбами). Врачи не приходят к нему во время общего обхода - ежедневный осмотр Сальдо проводит директор института".

Предателю Украины, коллаборанту Владимиру Сальдо стало плохо в начале августа. Сначала его пресс-служба заявляла, что его состояние – результат перенапряжения на работе и последствия коронавируса. Однако 20 августа Минобороны РФ заявило, что Сальдо якобы был отравлен боевым ядовитым веществом.