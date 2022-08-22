Состояние коллаборанта Сальдо ухудшилось: у него тромбоэмболия легочной артерии, - СМИ
Лечение предателя Украины, коллаборанта-"руководителя" так называемой "временной администрации Херсонской области" Владимира Сальдо проходит в режиме секретности. О его состоянии знает лишь ограниченное количество медиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Baza.
Сообщается, что коллаборант Сальдо уже 17 дней находится в токсикореанимации института имени Склифосовского.
По информации телеграм-канала, "Сальдо продолжает находиться в тяжелом состоянии. Его отравление осложнилось тромбоэмболией легочной артерии (закупоркой артерий тромбами). Врачи не приходят к нему во время общего обхода - ежедневный осмотр Сальдо проводит директор института".
Предателю Украины, коллаборанту Владимиру Сальдо стало плохо в начале августа. Сначала его пресс-служба заявляла, что его состояние – результат перенапряжения на работе и последствия коронавируса. Однако 20 августа Минобороны РФ заявило, что Сальдо якобы был отравлен боевым ядовитым веществом.
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2. хімзбоя ботулізму з українських секретних птічніков ?
Радостно трубят
трембитытромбоэмболиты.
Дуже треба...
Типовий зрадник, яких багато.
Викиньте його на смітник нехай там здиха.
батькам, які не віддають дітей до "новостворених" шкіл та дитсадків, штрафами та конфіскацією майна. Тим, хто приведе їх на "навчання", обіцяє 4 тисячі рублів за кожну дитину. Проте охочих мало. На відкритті "нового" дитсадка у Новій Каховці був присутній лише один хлопчик - син колаборантки. https://t.me/operativnoZSU/37623 https://t.me/operativnoZSU/37623
Готують таке ж шоу як із жиріком, поки будуть спадки ділити. До речі, його дебільна доця теж у Монако, яке співпадіння.
Сальдо: Слышу.
Доктор: А видите его?
Сальдо: Вижу...И что?
Доктор: И всё...
- родичі їстимуть свіжі калачі;
- кобздон отримає ще одного поціновувача;
- хробаки - корм;
- лихі парфуми у пеклі - нову іграшку.