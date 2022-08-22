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Состояние коллаборанта Сальдо ухудшилось: у него тромбоэмболия легочной артерии, - СМИ

сальдо

Лечение предателя Украины, коллаборанта-"руководителя" так называемой "временной администрации Херсонской области" Владимира Сальдо проходит в режиме секретности. О его состоянии знает лишь ограниченное количество медиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Сообщается, что коллаборант Сальдо уже 17 дней находится в токсикореанимации института имени Склифосовского.

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По информации телеграм-канала, "Сальдо продолжает находиться в тяжелом состоянии. Его отравление осложнилось тромбоэмболией легочной артерии (закупоркой артерий тромбами). Врачи не приходят к нему во время общего обхода - ежедневный осмотр Сальдо проводит директор института".

Предателю Украины, коллаборанту Владимиру Сальдо стало плохо в начале августа. Сначала его пресс-служба заявляла, что его состояние – результат перенапряжения на работе и последствия коронавируса. Однако 20 августа Минобороны РФ заявило, что Сальдо якобы был отравлен боевым ядовитым веществом.

Автор: 

Сальдо Владимир (69) коллаборационизм (891)


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Топ комментарии
+18
хай помучиться, а потім на шибеницю
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22.08.2022 19:05 Ответить
+16
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22.08.2022 19:16 Ответить
+13
...куди, курва? Відпетляти вирішила? Ще пігулки не всі використала
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22.08.2022 19:12 Ответить
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хай помучиться, а потім на шибеницю
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22.08.2022 19:05 Ответить
не дошкребет он до виселицы
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22.08.2022 19:07 Ответить
кокс поможет
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22.08.2022 19:16 Ответить
не будь таким жорстоким, хай 24-го вранці скопититься
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22.08.2022 19:12 Ответить
Хай якомога болючіше помре ця тварюка
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22.08.2022 19:14 Ответить
1. прострочений рашкованський сухпай? чи
2. хімзбоя ботулізму з українських секретних птічніков ?
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22.08.2022 19:46 Ответить
Значить піде на концерт до Кобзона. Мабуть його Всевишній покарав хворобою.
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22.08.2022 19:06 Ответить
Желаю, чтобы ВСЕ...
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22.08.2022 19:07 Ответить
Сальдо очень утешительное.
Радостно трубят трембиты тромбоэмболиты.
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22.08.2022 19:07 Ответить
Кста: "очільник" - это тот, кто любит в очко?
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22.08.2022 19:14 Ответить
Куда-ж гірше, далі тіки бронювати місто люкс на концерті Кобзона
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22.08.2022 19:07 Ответить
сдохни падло ...
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22.08.2022 19:07 Ответить
Добре що в муках гнида здихає.
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22.08.2022 19:13 Ответить
пусть верующие все молятся, а неверующие не теряют надежды, в то, шо он и ему подобные паскуды точно должны повыздыхать. где бы они сегодня не находились, хоть в реанимации, хоть пока царюют в презиковой же ж оп-е.
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22.08.2022 19:08 Ответить
Питие определяет сознание, в сознании ты или без определяется питием. Кто ж ему виноват, что не закусил...
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22.08.2022 19:08 Ответить
...куди, курва? Відпетляти вирішила? Ще пігулки не всі використала
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22.08.2022 19:12 Ответить
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22.08.2022 19:12 Ответить
І кабздун даволєн...
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22.08.2022 19:14 Ответить
А ця "тромбоемболія" може привести до гангрени сраки?
Дуже треба...
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22.08.2022 19:14 Ответить
До гангрени легені.😂
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22.08.2022 19:37 Ответить
Що вони з ним так возяться, наче який геній типу Скліфасовський.
Типовий зрадник, яких багато.
Викиньте його на смітник нехай там здиха.
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22.08.2022 19:15 Ответить
Кожен отримає своє.
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22.08.2022 19:15 Ответить
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22.08.2022 19:16 Ответить
Окупаційна влада Херсонщини погрожує https://suspilne.media/273823-pogrozi-i-pidkup-okupacijna-vlada-hersonsini-ne-znahodit-dostatnoi-kilkosti-ditej-dla-novih-osvitnih-zakladiv/
батькам, які не віддають дітей до "новостворених" шкіл та дитсадків, штрафами та конфіскацією майна. Тим, хто приведе їх на "навчання", обіцяє 4 тисячі рублів за кожну дитину. Проте охочих мало. На відкритті "нового" дитсадка у Новій Каховці був присутній лише один хлопчик - син колаборантки. https://t.me/operativnoZSU/37623 https://t.me/operativnoZSU/37623

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22.08.2022 19:26 Ответить
20 серпня писали, що воно очухалось, а тепер така сумна новина.
Готують таке ж шоу як із жиріком, поки будуть спадки ділити. До речі, його дебільна доця теж у Монако, яке співпадіння.
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22.08.2022 19:16 Ответить
Срочно легкие удалить и всего делов-то
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22.08.2022 19:18 Ответить
гори в аду ватный пдрс
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22.08.2022 19:19 Ответить
Може здохне?
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22.08.2022 19:21 Ответить
ТЕЛА- смерть.Я ще не бачила щоб хтось вижив.
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22.08.2022 19:24 Ответить
Коли беспосередньо сама легенева артерія, то да
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22.08.2022 19:48 Ответить
Залізо, ТЕЛА - це гаплик. Навіт за умови виникнення в умовах перебування в найкращій реанімації. А з огляду на те, що воно в токсикореанімації, то слід чекати, що будуть ще обірвані тромби. ШВЛ, гіпербарична оксигенація - чисто паліатив. Спадкоємці можуть шустро починати вивчати законодавство - заповіт він вже не складе)
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22.08.2022 20:05 Ответить
Вередує… хоче місце поближче до сцени на концерті кобздона
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22.08.2022 19:25 Ответить
Ну і хрєн з ним.
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22.08.2022 19:34 Ответить
комусь цікаво, що з цією почварою? здохне - то й добре. ні - рано чи пізно все одно вб'ють, не свої такі ж покидьки, так кацапи.
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22.08.2022 19:35 Ответить
Теж знайшли колаборанта, звичайний кримінальник, памятається ще в часи Кучми хавався чи то в Гондурасі, чи ще десь. А потім інше ОПГ прогнало його ОПГ від корита і поділили все по новому.
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22.08.2022 19:36 Ответить
Отрицательное сальдо...
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22.08.2022 19:39 Ответить
тобто, сальдо негативне
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22.08.2022 19:41 Ответить
Скоро встретится с Кобздоном Сальдо.
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22.08.2022 19:42 Ответить
Білети на концерт кобзона питати у розповсюджувачів "русского мира". Для коллаборантів, вхід вільний!
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22.08.2022 19:46 Ответить
коб3он чекае 3 нетерпінням цю прокацабську тварюку
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22.08.2022 19:49 Ответить
Так хай вже здохне в муках. Усі зрадники будуть знищені
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22.08.2022 19:52 Ответить
похоже редакция канала очень влюблена в Сосальдо !!))) иначе только вам интересна его судьба...))не противно самим-то ув журналисты..??
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22.08.2022 19:53 Ответить
я считаю больные люди все -кого интересует судьба этого отморозка...))
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22.08.2022 19:54 Ответить
Глибоко стурбована
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22.08.2022 20:03 Ответить
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22.08.2022 20:03 Ответить
Тобі дорога до
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22.08.2022 20:09 Ответить
Мєнє доля цього подонка зовсім нє цікавить,зрадник повинєн висіти на столбі,а нє лєжати в больниці.
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22.08.2022 20:09 Ответить
Тромбоемболія це коли тромб відривається від стінки судини і перекриває кровоток, людина задихається і помирає. Чи я з чимось переплутала?
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22.08.2022 20:14 Ответить
Доктор: Больной, Вы слышите, как поёт Кобзон?
Сальдо: Слышу.
Доктор: А видите его?
Сальдо: Вижу...И что?
Доктор: И всё...
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22.08.2022 20:42 Ответить
Нахера вони з ним морочаться? Одна ампула ціаніду калію вирішить усі проблеми. Це ж так по російськи...
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22.08.2022 20:45 Ответить
когда издохнет?
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22.08.2022 21:02 Ответить
кто то хочет сальдо привести к нулю))
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22.08.2022 21:20 Ответить
Да нам нас..ть на его состояние.О таких типах нехрен даже вспоминать.Разве только в некрологе.
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22.08.2022 22:03 Ответить
Що ж... Гадаю, вже ближчим часом грядуть в нікчемному сальдиному житті переміни великі. У підсумку всі будуть задоволені:
- родичі їстимуть свіжі калачі;
- кобздон отримає ще одного поціновувача;
- хробаки - корм;
- лихі парфуми у пеклі - нову іграшку.
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23.08.2022 03:41 Ответить
 
 