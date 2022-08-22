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Стан колаборанта Сальдо погіршився: у нього тромбоемболія легеневої артерії, - ЗМІ

сальдо

Лікування зрадника України, колаборанта - "очільника" так званої "тимчасової адміністрації Херсонської області" Володимира Сальдо проходить в режимі секретності. Про його стан знає лише обмежена кількість медиків.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Baza.

Повідомляється, що колаборант Сальдо вже 17 днів перебуває у токсикореанімації інституту імені Скліфосовського. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Колаборант Сальдо перебуває у токсикологічній реанімації у Москві у важкому стані, - ЗМІ

За інформацією телеграм-канала, "Сальдо продовжує перебувати у тяжкому стані. Його отруєння ускладнилося тромбоемболією легеневої артерії (закупоркою артерій тромбами). Лікарі не приходять до нього під час загального обходу — щоденний огляд Сальдо проводить директор інституту".

Зраднику України, колаборанту Володимиру Сальдо стало погано на початку серпня. Спочатку його пресслужба заявляла, що його стан – результат перенапруги на роботі та наслідки коронавірусу. Однак 20 серпня Міноборони РФ заявило, що Сальдо нібито було отруєно бойовою отруйною речовиною.

Автор: 

Сальдо Володимир (81) колабораціонізм (1179)


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Топ коментарі
+18
хай помучиться, а потім на шибеницю
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22.08.2022 19:05 Відповісти
+16
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22.08.2022 19:16 Відповісти
+13
...куди, курва? Відпетляти вирішила? Ще пігулки не всі використала
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22.08.2022 19:12 Відповісти
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хай помучиться, а потім на шибеницю
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22.08.2022 19:05 Відповісти
не дошкребет он до виселицы
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22.08.2022 19:07 Відповісти
кокс поможет
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22.08.2022 19:16 Відповісти
не будь таким жорстоким, хай 24-го вранці скопититься
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22.08.2022 19:12 Відповісти
Хай якомога болючіше помре ця тварюка
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22.08.2022 19:14 Відповісти
1. прострочений рашкованський сухпай? чи
2. хімзбоя ботулізму з українських секретних птічніков ?
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22.08.2022 19:46 Відповісти
Значить піде на концерт до Кобзона. Мабуть його Всевишній покарав хворобою.
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22.08.2022 19:06 Відповісти
Желаю, чтобы ВСЕ...
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22.08.2022 19:07 Відповісти
Сальдо очень утешительное.
Радостно трубят трембиты тромбоэмболиты.
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22.08.2022 19:07 Відповісти
Кста: "очільник" - это тот, кто любит в очко?
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22.08.2022 19:14 Відповісти
Куда-ж гірше, далі тіки бронювати місто люкс на концерті Кобзона
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22.08.2022 19:07 Відповісти
сдохни падло ...
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22.08.2022 19:07 Відповісти
Добре що в муках гнида здихає.
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22.08.2022 19:13 Відповісти
пусть верующие все молятся, а неверующие не теряют надежды, в то, шо он и ему подобные паскуды точно должны повыздыхать. где бы они сегодня не находились, хоть в реанимации, хоть пока царюют в презиковой же ж оп-е.
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22.08.2022 19:08 Відповісти
Питие определяет сознание, в сознании ты или без определяется питием. Кто ж ему виноват, что не закусил...
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22.08.2022 19:08 Відповісти
...куди, курва? Відпетляти вирішила? Ще пігулки не всі використала
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22.08.2022 19:12 Відповісти
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22.08.2022 19:12 Відповісти
І кабздун даволєн...
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22.08.2022 19:14 Відповісти
А ця "тромбоемболія" може привести до гангрени сраки?
Дуже треба...
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22.08.2022 19:14 Відповісти
До гангрени легені.😂
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22.08.2022 19:37 Відповісти
Що вони з ним так возяться, наче який геній типу Скліфасовський.
Типовий зрадник, яких багато.
Викиньте його на смітник нехай там здиха.
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22.08.2022 19:15 Відповісти
Кожен отримає своє.
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22.08.2022 19:15 Відповісти
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22.08.2022 19:16 Відповісти
Окупаційна влада Херсонщини погрожує https://suspilne.media/273823-pogrozi-i-pidkup-okupacijna-vlada-hersonsini-ne-znahodit-dostatnoi-kilkosti-ditej-dla-novih-osvitnih-zakladiv/
батькам, які не віддають дітей до "новостворених" шкіл та дитсадків, штрафами та конфіскацією майна. Тим, хто приведе їх на "навчання", обіцяє 4 тисячі рублів за кожну дитину. Проте охочих мало. На відкритті "нового" дитсадка у Новій Каховці був присутній лише один хлопчик - син колаборантки. https://t.me/operativnoZSU/37623 https://t.me/operativnoZSU/37623

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22.08.2022 19:26 Відповісти
20 серпня писали, що воно очухалось, а тепер така сумна новина.
Готують таке ж шоу як із жиріком, поки будуть спадки ділити. До речі, його дебільна доця теж у Монако, яке співпадіння.
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22.08.2022 19:16 Відповісти
Срочно легкие удалить и всего делов-то
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22.08.2022 19:18 Відповісти
гори в аду ватный пдрс
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22.08.2022 19:19 Відповісти
Може здохне?
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22.08.2022 19:21 Відповісти
ТЕЛА- смерть.Я ще не бачила щоб хтось вижив.
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22.08.2022 19:24 Відповісти
Коли беспосередньо сама легенева артерія, то да
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22.08.2022 19:48 Відповісти
Залізо, ТЕЛА - це гаплик. Навіт за умови виникнення в умовах перебування в найкращій реанімації. А з огляду на те, що воно в токсикореанімації, то слід чекати, що будуть ще обірвані тромби. ШВЛ, гіпербарична оксигенація - чисто паліатив. Спадкоємці можуть шустро починати вивчати законодавство - заповіт він вже не складе)
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22.08.2022 20:05 Відповісти
Вередує… хоче місце поближче до сцени на концерті кобздона
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22.08.2022 19:25 Відповісти
Ну і хрєн з ним.
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22.08.2022 19:34 Відповісти
комусь цікаво, що з цією почварою? здохне - то й добре. ні - рано чи пізно все одно вб'ють, не свої такі ж покидьки, так кацапи.
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22.08.2022 19:35 Відповісти
Теж знайшли колаборанта, звичайний кримінальник, памятається ще в часи Кучми хавався чи то в Гондурасі, чи ще десь. А потім інше ОПГ прогнало його ОПГ від корита і поділили все по новому.
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22.08.2022 19:36 Відповісти
Отрицательное сальдо...
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22.08.2022 19:39 Відповісти
тобто, сальдо негативне
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22.08.2022 19:41 Відповісти
Скоро встретится с Кобздоном Сальдо.
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22.08.2022 19:42 Відповісти
Білети на концерт кобзона питати у розповсюджувачів "русского мира". Для коллаборантів, вхід вільний!
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22.08.2022 19:46 Відповісти
коб3он чекае 3 нетерпінням цю прокацабську тварюку
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22.08.2022 19:49 Відповісти
Так хай вже здохне в муках. Усі зрадники будуть знищені
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22.08.2022 19:52 Відповісти
похоже редакция канала очень влюблена в Сосальдо !!))) иначе только вам интересна его судьба...))не противно самим-то ув журналисты..??
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22.08.2022 19:53 Відповісти
я считаю больные люди все -кого интересует судьба этого отморозка...))
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22.08.2022 19:54 Відповісти
Глибоко стурбована
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22.08.2022 20:03 Відповісти
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22.08.2022 20:03 Відповісти
Тобі дорога до
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22.08.2022 20:09 Відповісти
Мєнє доля цього подонка зовсім нє цікавить,зрадник повинєн висіти на столбі,а нє лєжати в больниці.
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22.08.2022 20:09 Відповісти
Тромбоемболія це коли тромб відривається від стінки судини і перекриває кровоток, людина задихається і помирає. Чи я з чимось переплутала?
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22.08.2022 20:14 Відповісти
Доктор: Больной, Вы слышите, как поёт Кобзон?
Сальдо: Слышу.
Доктор: А видите его?
Сальдо: Вижу...И что?
Доктор: И всё...
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22.08.2022 20:42 Відповісти
Нахера вони з ним морочаться? Одна ампула ціаніду калію вирішить усі проблеми. Це ж так по російськи...
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22.08.2022 20:45 Відповісти
когда издохнет?
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22.08.2022 21:02 Відповісти
кто то хочет сальдо привести к нулю))
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22.08.2022 21:20 Відповісти
Да нам нас..ть на его состояние.О таких типах нехрен даже вспоминать.Разве только в некрологе.
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22.08.2022 22:03 Відповісти
Що ж... Гадаю, вже ближчим часом грядуть в нікчемному сальдиному житті переміни великі. У підсумку всі будуть задоволені:
- родичі їстимуть свіжі калачі;
- кобздон отримає ще одного поціновувача;
- хробаки - корм;
- лихі парфуми у пеклі - нову іграшку.
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23.08.2022 03:41 Відповісти
 
 