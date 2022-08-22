Стан колаборанта Сальдо погіршився: у нього тромбоемболія легеневої артерії, - ЗМІ
Лікування зрадника України, колаборанта - "очільника" так званої "тимчасової адміністрації Херсонської області" Володимира Сальдо проходить в режимі секретності. Про його стан знає лише обмежена кількість медиків.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Baza.
Повідомляється, що колаборант Сальдо вже 17 днів перебуває у токсикореанімації інституту імені Скліфосовського.
За інформацією телеграм-канала, "Сальдо продовжує перебувати у тяжкому стані. Його отруєння ускладнилося тромбоемболією легеневої артерії (закупоркою артерій тромбами). Лікарі не приходять до нього під час загального обходу — щоденний огляд Сальдо проводить директор інституту".
Зраднику України, колаборанту Володимиру Сальдо стало погано на початку серпня. Спочатку його пресслужба заявляла, що його стан – результат перенапруги на роботі та наслідки коронавірусу. Однак 20 серпня Міноборони РФ заявило, що Сальдо нібито було отруєно бойовою отруйною речовиною.
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2. хімзбоя ботулізму з українських секретних птічніков ?
Радостно трубят
трембитытромбоэмболиты.
Дуже треба...
Типовий зрадник, яких багато.
Викиньте його на смітник нехай там здиха.
батькам, які не віддають дітей до "новостворених" шкіл та дитсадків, штрафами та конфіскацією майна. Тим, хто приведе їх на "навчання", обіцяє 4 тисячі рублів за кожну дитину. Проте охочих мало. На відкритті "нового" дитсадка у Новій Каховці був присутній лише один хлопчик - син колаборантки. https://t.me/operativnoZSU/37623 https://t.me/operativnoZSU/37623
Готують таке ж шоу як із жиріком, поки будуть спадки ділити. До речі, його дебільна доця теж у Монако, яке співпадіння.
Сальдо: Слышу.
Доктор: А видите его?
Сальдо: Вижу...И что?
Доктор: И всё...
- родичі їстимуть свіжі калачі;
- кобздон отримає ще одного поціновувача;
- хробаки - корм;
- лихі парфуми у пеклі - нову іграшку.