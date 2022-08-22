Стан колаборанта Сальдо погіршився: у нього тромбоемболія легеневої артерії, - ЗМІ

Лікування зрадника України, колаборанта - "очільника" так званої "тимчасової адміністрації Херсонської області" Володимира Сальдо проходить в режимі секретності. Про його стан знає лише обмежена кількість медиків.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Baza.

Повідомляється, що колаборант Сальдо вже 17 днів перебуває у токсикореанімації інституту імені Скліфосовського.

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За інформацією телеграм-канала, "Сальдо продовжує перебувати у тяжкому стані. Його отруєння ускладнилося тромбоемболією легеневої артерії (закупоркою артерій тромбами). Лікарі не приходять до нього під час загального обходу — щоденний огляд Сальдо проводить директор інституту".

Зраднику України, колаборанту Володимиру Сальдо стало погано на початку серпня. Спочатку його пресслужба заявляла, що його стан – результат перенапруги на роботі та наслідки коронавірусу. Однак 20 серпня Міноборони РФ заявило, що Сальдо нібито було отруєно бойовою отруйною речовиною.