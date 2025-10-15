Мы обязательно вернемся, - партизаны, ликвидировавшие предателя Леонтьева в Новой Каховке.. ВИДЕО

Исполнители ликвидации так называемого председателя оккупационного "Совета депутатов Новой Каховки" Херсонской области Владимира Леонтьева рассказали подробности успешной операции.

Ранее сообщалось, что участников операции по ликвидации Леонтьева эвакуировали на подконтрольную Украине территорию.

Во время оккупации Новой Каховки войсками РФ в феврале 2022 года они находились в городе.

Через некоторое время они решили не покидать родную землю и начать партизанскую деятельность.

"Сначала что-то поджигали, шкафы релейные, помогали прятать местных от пид#ров, собирали оружие, которое потом применяли против них (российских оккупантов. - Ред.)", - рассказал один из участников операции.

Позже, говорит другой партизан, они начали отправлять Силам обороны координаты расположения российских военных.

"Нашей основной задачей было привлечь к ответственности всех тех, кто принес войну в Украину и "русский мир" в Новую Каховку, наказать тех, кто до сих пор продолжает кошмарить местное население и разрушать наш город.

Мы на личном опыте показали, что с ними можно бороться, что у нас это хорошо получилось. Мы обязательно вернемся в Новую Каховку и поднимем украинский флаг", - подытожили они.

Напомним, 1 октября 2025 года был ликвидирован так называемый председатель оккупационного "Совета депутатов Новой Каховки" Херсонской области Владимир Леонтьев.

Леонтьев - бывший глава оккупационной администрации Каховского района и Новой Каховки. В марте 2022 года он отдал приказ российским военным похитить и пытать городского голову Берислава Александра Шаповалова.

В 2024 году в Украине Леонтьева заочно признали виновным и приговорили к 12 годам по нескольким делам о похищении людей на оккупированных территориях за проукраинскую позицию.