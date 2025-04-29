Глава оккупационной власти Новой Каховки записывает поздравление ко Дню Победы: "Это п#здец! Здарова, бл#дь! Где бабло нах#й!?". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой руководитель оккупационной администрации Новой Каховки Виталий Гура пытается записать обращение к жителям города по случаю Дня Победы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время записи обращения возле памятника погибшим во Второй мировой войне, Гура нецензурно ругается и смеется.
"Гауляйтер Новой Каховки Виталий Гура поздравляет жителей освобожденного от бандеровцев города с днем победы", - отмечает в комментарии автор публикации.
Внимание! Ненормативная лексика!
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