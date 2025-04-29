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Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Глава оккупационной власти Новой Каховки записывает поздравление ко Дню Победы: "Это п#здец! Здарова, бл#дь! Где бабло нах#й!?". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой руководитель оккупационной администрации Новой Каховки Виталий Гура пытается записать обращение к жителям города по случаю Дня Победы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время записи обращения возле памятника погибшим во Второй мировой войне, Гура нецензурно ругается и смеется.

"Гауляйтер Новой Каховки Виталий Гура поздравляет жителей освобожденного от бандеровцев города с днем победы", - отмечает в комментарии автор публикации.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также :"Текст по-дебильному": как возник ролик Добкина и Кернеса

Автор: 

День Победы (1215) Новая Каховка (155) оккупация (10157) Херсонская область (4786) Каховский район (6)


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Топ комментарии
+15
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29.04.2025 14:30
+12
Повешать упыря на фонаре.
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29.04.2025 14:27
+11
Ї.Б.А.Н.Е.Б.И.Д.Л.О
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29.04.2025 14:34
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Повешать упыря на фонаре.
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29.04.2025 14:27 Ответить
Розминає губу?
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29.04.2025 14:27 Ответить
Схожий на зрадника є.копатька
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29.04.2025 14:27 Ответить
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29.04.2025 14:28 Ответить
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29.04.2025 14:30 Ответить
нема у Новій Каховці кому зайнятись цим персонажем.
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29.04.2025 14:32 Ответить
Ї.Б.А.Н.Е.Б.И.Д.Л.О
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29.04.2025 14:34 Ответить
Так він жеж помер ще два роки тому
https://www.youtube.com/watch?v=BWg8sc5x5so&ab_channel=%D0%A2%D0%A1%D0%9D Пощез гауляйтер! Після замаху помер колаборант Віталій Гура - ТСН
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29.04.2025 14:39 Ответить
Вижив, падло
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29.04.2025 14:50 Ответить
Не вижив, а вижило.
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29.04.2025 15:41 Ответить
буданов з цього приводу не хоче надати інтерв'ю, він же це любить?
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29.04.2025 15:54 Ответить
ТСН з Буданичем просто тупо збрехонули
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29.04.2025 16:01 Ответить
Торжество духовноскрепия. Дидов натянутых на палку не хватает.
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29.04.2025 14:45 Ответить
Невже до цього гомоеректуса не може ніякий дрон долетіть?
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29.04.2025 14:49 Ответить
узький мір в одній харі
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29.04.2025 14:52 Ответить
Це пиз...ець! Нічого не змінюєтьця в сруцьком мірі! 😁
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29.04.2025 15:15 Ответить
Захарченко, з ківою та іншими зрадниками України, його чекають у кабздона!
Свято наближається! Вдові, приготувати усе необхідне, для нового члЄНА її кружка!…
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29.04.2025 16:01 Ответить
на это го..о пули жалко. повесит или утопить.
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29.04.2025 16:14 Ответить
с.ка, такими народжуються чи становляться? цей з тих що народився зайвохромосомним..
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29.04.2025 17:24 Ответить
 
 