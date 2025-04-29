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Голова окупаційної влади Нової Каховки записує вітання до Дня Перемоги: "Это п#здец! Здарова, бл#дь! Где бабло нах#й!?". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому керівник окупаційної адміністрації Нової Каховки Віталій Гура намагається записати звернення до мешканців міста з нагоди Дня Перемоги.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час запису звернення біля пам'ятника загиблим у Другій світовій війні, Гура нецензурно лається та сміється.

"Гауляйтер Нової Каховки Віталій Гура вітає мешканців звільненого від бандерівців міста з днем ​​перемоги", - зазначає у коментарі автор публікації.

Увага! Ненормативна лексика!

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Автор: 

День Перемоги (441) Нова Каховка (180) окупація (6708) Херсонська область (5773) Каховський район (6)


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Топ коментарі
+4
Повешать упыря на фонаре.
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29.04.2025 14:27
+4
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29.04.2025 14:30
+3
Розминає губу?
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29.04.2025 14:27
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Повешать упыря на фонаре.
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29.04.2025 14:27 Відповісти
Розминає губу?
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29.04.2025 14:27 Відповісти
Схожий на зрадника є.копатька
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29.04.2025 14:27 Відповісти
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29.04.2025 14:28 Відповісти
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29.04.2025 14:30 Відповісти
нема у Новій Каховці кому зайнятись цим персонажем.
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29.04.2025 14:32 Відповісти
Ї.Б.А.Н.Е.Б.И.Д.Л.О
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29.04.2025 14:34 Відповісти
Так він жеж помер ще два роки тому
https://www.youtube.com/watch?v=BWg8sc5x5so&ab_channel=%D0%A2%D0%A1%D0%9D Пощез гауляйтер! Після замаху помер колаборант Віталій Гура - ТСН
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29.04.2025 14:39 Відповісти
Вижив, падло
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29.04.2025 14:50 Відповісти
Торжество духовноскрепия. Дидов натянутых на палку не хватает.
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29.04.2025 14:45 Відповісти
Невже до цього гомоеректуса не може ніякий дрон долетіть?
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29.04.2025 14:49 Відповісти
узький мір в одній харі
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29.04.2025 14:52 Відповісти
 
 