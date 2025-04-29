Голова окупаційної влади Нової Каховки записує вітання до Дня Перемоги: "Это п#здец! Здарова, бл#дь! Где бабло нах#й!?". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому керівник окупаційної адміністрації Нової Каховки Віталій Гура намагається записати звернення до мешканців міста з нагоди Дня Перемоги.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час запису звернення біля пам'ятника загиблим у Другій світовій війні, Гура нецензурно лається та сміється.

"Гауляйтер Нової Каховки Віталій Гура вітає мешканців звільненого від бандерівців міста з днем ​​перемоги", - зазначає у коментарі автор публікації.

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