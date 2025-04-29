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Голова окупаційної влади Нової Каховки записує вітання до Дня Перемоги: "Это п#здец! Здарова, бл#дь! Где бабло нах#й!?". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому керівник окупаційної адміністрації Нової Каховки Віталій Гура намагається записати звернення до мешканців міста з нагоди Дня Перемоги.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час запису звернення біля пам'ятника загиблим у Другій світовій війні, Гура нецензурно лається та сміється.
"Гауляйтер Нової Каховки Віталій Гура вітає мешканців звільненого від бандерівців міста з днем перемоги", - зазначає у коментарі автор публікації.
Увага! Ненормативна лексика!
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Топ коментарі
+4 Серый Вовк
показати весь коментар29.04.2025 14:27
+4 Підлога Маккартні
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+3 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар29.04.2025 14:27
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https://www.youtube.com/watch?v=BWg8sc5x5so&ab_channel=%D0%A2%D0%A1%D0%9D Пощез гауляйтер! Після замаху помер колаборант Віталій Гура - ТСН