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Новини Справа Максима Бобилєва
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Суд залишив під вартою ексвійськового Бобилєва, якого підозрюють у катуваннях українських полонених

Максим Бобилєв

Печерський районний суд Києва продовжив строк тримання під вартою для колишнього військового Максима Бобилєва, якого підозрюють у катуванні побратимів під час перебування в російському полоні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Укрінформу повідомила суддя-спікерка Марія Пилаєва.

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За її словами, суд ухвалив рішення продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 29 квітня 2026 року.

Бобилєва підозрюють за частиною 2 статті 28 та частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з військовополоненими, вчинене групою осіб за попередньою змовою. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

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Максим Бобилєв повернувся в Україну під час обміну полоненими 17 липня 2024 року. Після цього інші колишні бранці заявили, що він співпрацював з адміністрацією російської колонії, де утримували українських військовополонених.

За даними слідства, у справі фігурують чотири епізоди та п’ятеро потерпілих, які дали відповідні свідчення.

Кримінальне провадження щодо Бобилєва Служба безпеки України зареєструвала 18 липня 2024 року. Згодом його затримали за підозрою у порушенні законів і звичаїв війни.

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окупація (6942) полон (1697) полонені (2428) Бобилєв Максим (5)
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Дуже миле порося.
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11.03.2026 17:44 Відповісти
Соседов кормит, а то вже б давно...
Во, система...
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11.03.2026 18:24 Відповісти
Бусифікований підсвинок скоріш за все
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11.03.2026 18:28 Відповісти
Не до 12 років, а по життєво!!! Продався монголоїдам за кусок ковбаси з маслом щоб знущатися зі своїх побратимів!!! Падло!!!
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11.03.2026 19:36 Відповісти
 
 