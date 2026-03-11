Суд залишив під вартою ексвійськового Бобилєва, якого підозрюють у катуваннях українських полонених
Печерський районний суд Києва продовжив строк тримання під вартою для колишнього військового Максима Бобилєва, якого підозрюють у катуванні побратимів під час перебування в російському полоні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Укрінформу повідомила суддя-спікерка Марія Пилаєва.
За її словами, суд ухвалив рішення продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 29 квітня 2026 року.
Бобилєва підозрюють за частиною 2 статті 28 та частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з військовополоненими, вчинене групою осіб за попередньою змовою. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.
Максим Бобилєв повернувся в Україну під час обміну полоненими 17 липня 2024 року. Після цього інші колишні бранці заявили, що він співпрацював з адміністрацією російської колонії, де утримували українських військовополонених.
За даними слідства, у справі фігурують чотири епізоди та п’ятеро потерпілих, які дали відповідні свідчення.
Кримінальне провадження щодо Бобилєва Служба безпеки України зареєструвала 18 липня 2024 року. Згодом його затримали за підозрою у порушенні законів і звичаїв війни.
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