Суд залишив під вартою ексвійськового Бобилєва, якого підозрюють у катуваннях українських полонених

Печерський районний суд Києва продовжив строк тримання під вартою для колишнього військового Максима Бобилєва, якого підозрюють у катуванні побратимів під час перебування в російському полоні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Укрінформу повідомила суддя-спікерка Марія Пилаєва.

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За її словами, суд ухвалив рішення продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 29 квітня 2026 року.

Бобилєва підозрюють за частиною 2 статті 28 та частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з військовополоненими, вчинене групою осіб за попередньою змовою. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

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Максим Бобилєв повернувся в Україну під час обміну полоненими 17 липня 2024 року. Після цього інші колишні бранці заявили, що він співпрацював з адміністрацією російської колонії, де утримували українських військовополонених.

За даними слідства, у справі фігурують чотири епізоди та п’ятеро потерпілих, які дали відповідні свідчення.

Кримінальне провадження щодо Бобилєва Служба безпеки України зареєструвала 18 липня 2024 року. Згодом його затримали за підозрою у порушенні законів і звичаїв війни.

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