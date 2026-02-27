Ще одну групу дітей та підлітків вдалося повернути з ТОТ Херсонщини

На підконтрольну Україні територію повернули ще одну групу дітей та підлітків із захопленої росіянами території Херсонської області.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

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"Це дівчата і хлопчики віком від 7 до 17 років. Наразі всі вони перебувають у безпеці та отримують необхідну медичну й психологічну допомогу. Кожне таке повернення — це передусім історія звільнення від постійного тиску російських окупантів", - розповів Прокудін.

Один із підлітків фактично залишився без підтримки родини: його батько став колаборантом, привласнював кошти дитини та навіть писав на сина доноси. Хлопцю вдалося виїхати лише за два дні до того, як окупанти могли примусово його мобілізувати.

Родина іншого врятованого хлопчика тривалий час потерпала від нічних рейдів загарбників, які зі зброєю вдиралися до будинку. Через постійну небезпеку його сестри місяцями боялися виходити на вулицю.

"Це повернення стало можливим завдяки ініціативі президента України Bring Kids Back UA та злагодженій роботі команди "Save Ukraine",- додав очільник ОВА.

Загалом з початку цього року на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 36 дітей.

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