Еще одну группу детей и подростков удалось вернуть с ВОТ Херсонщины

На подконтрольную Украине территорию вернули еще одну группу детей и подростков с захваченной россиянами территории Херсонской области.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

Детали

"Это девочки и мальчики в возрасте от 7 до 17 лет. Сейчас все они находятся в безопасности и получают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Каждое такое возвращение — это прежде всего история освобождения от постоянного давления российских оккупантов", — рассказал Прокудин.

Один из подростков фактически остался без поддержки семьи: его отец стал коллаборационистом, присваивал средства ребенка и даже писал на сына доносы. Парню удалось уехать всего за два дня до того, как оккупанты могли принудительно его мобилизовать.

Семья другого спасенного мальчика долгое время страдала от ночных рейдов захватчиков, которые с оружием врывались в дом. Из-за постоянной опасности его сестры месяцами боялись выходить на улицу.

"Это возвращение стало возможным благодаря инициативе президента Украины Bring Kids Back UA и слаженной работе команды "Save Ukraine", - добавил глава ОВА.

Всего с начала этого года на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 36 детей.

