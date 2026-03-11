Оккупанты заставляют фермеров на Херсонщине использовать опасные пестициды во время посевной, - активисты
На временно оккупированной территории Херсонской области российские оккупационные администрации заставляют местных аграриев применять вредные химикаты во время весенней посевной кампании.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают активисты движения "Жовта стрічка".
По их данным, фермеров обязывают обрабатывать поля пестицидами и гербицидами, которые могут представлять угрозу для здоровья людей и окружающей среды.
Активисты отмечают, что главной целью таких требований является демонстрация высокой урожайности и эффективности посевов, независимо от возможных последствий для экологии и населения.
В частности, аграриям навязывают использование российских гербицидов на основе ацетохлора и прометрина.
Кроме того, для обработки посевов заставляют применять инсектициды из группы неоникотиноидов – в частности, имидаклоприд и тиаметоксам.
В странах Европейского Союза эти вещества запрещены или строго ограничены из-за потенциальной канцерогенности, негативного влияния на репродуктивное здоровье и вреда для окружающей среды.
