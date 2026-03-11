Оккупанты заставляют фермеров на Херсонщине использовать опасные пестициды во время посевной, - активисты

На временно оккупированной территории Херсонской области российские оккупационные администрации заставляют местных аграриев применять вредные химикаты во время весенней посевной кампании.

По их данным, фермеров обязывают обрабатывать поля пестицидами и гербицидами, которые могут представлять угрозу для здоровья людей и окружающей среды.

Активисты отмечают, что главной целью таких требований является демонстрация высокой урожайности и эффективности посевов, независимо от возможных последствий для экологии и населения.

В частности, аграриям навязывают использование российских гербицидов на основе ацетохлора и прометрина.

Кроме того, для обработки посевов заставляют применять инсектициды из группы неоникотиноидов – в частности, имидаклоприд и тиаметоксам.

В странах Европейского Союза эти вещества запрещены или строго ограничены из-за потенциальной канцерогенности, негативного влияния на репродуктивное здоровье и вреда для окружающей среды.

