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Новини Рух спротиву на ТОТ
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Окупанти змушують фермерів на Херсонщині використовувати небезпечні пестициди під час посівної, – активісти

Шкідливі гербіциди

На тимчасово окупованій території Херсонської області російські окупаційні адміністрації змушують місцевих аграріїв застосовувати шкідливі хімікати під час весняної посівної кампанії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють активісти руху "Жовта стрічка".

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За їхніми даними, фермерів зобов’язують обробляти поля пестицидами та гербіцидами, які можуть становити загрозу для здоров’я людей та довкілля.

Активісти зазначають, що головною метою таких вимог є демонстрація високої врожайності та ефективності посівів, незалежно від можливих наслідків для екології та населення.

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Зокрема аграріям нав’язують використання російських гербіцидів на основі ацетохлору та прометрину.

Крім того, до обробки посівів змушують застосовувати інсектициди з групи неонікотиноїдів – зокрема імідаклоприд та тіаметоксам.

У країнах Європейського Союзу ці речовини заборонені або суворо обмежені через потенційну канцерогенність, негативний вплив на репродуктивне здоров’я та шкоду для навколишнього середовища.

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аграрії (1684) окупація (6942) Херсонська область (6743)
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Люто підтримую ініціативу держкацапів. Але цього недостатньо. Вже готовий урожай ще треба обеззаражувати стрихніном. І зразу на полиці Велікай расіі.
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11.03.2026 18:09 Відповісти
Ці препарати заборонені в ЄС використовувати у відкритому грунті. Вони небезпечні для бджіл.
В Україні заборони на Актару немає.
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11.03.2026 18:15 Відповісти
 
 