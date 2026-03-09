46 дітей примусово евакуюють із чотирьох населених пунктів Херсонщини

Із двох громад у Херсонській області евакуюють у примусовий спосіб 46 дітей разом із батьками або законними представниками.

Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Координаційний штаб з проведення евакуаційних заходів ухвалив рішення про обов’язкову евакуацію у примусовий спосіб 46 дітей разом із батьками або законними представниками з чотирьох населених пунктів Станіславської та Херсонської громад", - йдеться в повідомленні.

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Куди евакуюють?

Зазначається, що за попередніми даними, частина родин із дітьми планують переїхати до більш безпечних територій у межах Херсонської громади, до Миколаєва та Одеси.

Окрім того, є попередні домовленості щодо можливого розміщення родин у Кривому Розі, а також у Полтавській, Кіровоградській, Волинській, Вінницькій та Одеській областях.

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Перебіг евакуації

Із 1 червня 2025 року з прифронтових територій України до більш безпечних регіонів вже евакуйовано понад 178 тисяч людей, серед них понад 23 тисячі дітей та більш як 6 тисяч маломобільних осіб.

Для підтримки евакуйованих в Україні працюють 14 транзитних центрів, де люди отримують гуманітарну, медичну, психологічну, юридичну та соціальну допомогу, а також допомогу з відновлення документів і оформлення соціальних виплат.

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