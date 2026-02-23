Зону обов’язкової евакуації родин з дітьми розширили у Херсонській громаді, - МВА
У Херсонській громаді розширили зону обов’язкової евакуації родин з дітьми. Відповідне рішення ухвалено через постійні російські обстріли.
Про це повідомила Херсонська МВА, інформує Цензор.НЕТ.
Розширено зону евакуації
"У зв’язку з постійними російськими обстрілами та реальною загрозою життю мирних жителів ухвалено рішення про розширення зони обов’язкової евакуації родин з дітьми", - сказано в повідомленні.
До зони обов'язкової евакуації з дітьми включили частину територій Херсона, зокрема:
- вулиці Андрія Орлова, Грецьку, Соборну, Перекопську та всі вулиці й провулки, розташовані нижче до річки Дніпро від них;
- територію від вулиці Поповича до вулиці 1-ї Східної та від вулиці Новозаводської до вулиці Перекопської;
- мікрорайон "Корабел";
- мікрорайони "Янтарний-1" та "Янтарний-2".
Також рішення стосується населених пунктів Інженерне Наддніпрянського старостинського округу, Комишанського, Антонівського (зокрема вулиць Східних з 1-ї по 34-ту) та Садівського старостинських округів.
Окрім цього, через загрозу життю заборонено в’їзд родин з дітьми на ці території.
У МВА наголосили, що "евакуація — це не формальність, а можливість зберегти життя й здоров’я дітей".
"Просимо родини не зволікати та скористатися можливістю виїхати до більш безпечних регіонів", - заявили в адміністрації.
