Зону обов’язкової евакуації родин з дітьми розширили у Херсонській громаді, - МВА

У Херсонській громаді розширили зону обов’язкової евакуації родин з дітьми. Відповідне рішення ухвалено через постійні російські обстріли.

Про це повідомила Херсонська МВА, інформує Цензор.НЕТ.

Розширено зону евакуації

"У зв’язку з постійними російськими обстрілами та реальною загрозою життю мирних жителів ухвалено рішення про розширення зони обов’язкової евакуації родин з дітьми", - сказано в повідомленні.

До зони обов'язкової евакуації з дітьми включили частину територій Херсона, зокрема:

вулиці Андрія Орлова, Грецьку, Соборну, Перекопську та всі вулиці й провулки, розташовані нижче до річки Дніпро від них;

територію від вулиці Поповича до вулиці 1-ї Східної та від вулиці Новозаводської до вулиці Перекопської;

мікрорайон "Корабел";

мікрорайони "Янтарний-1" та "Янтарний-2".

Також рішення стосується населених пунктів Інженерне Наддніпрянського старостинського округу, Комишанського, Антонівського (зокрема вулиць Східних з 1-ї по 34-ту) та Садівського старостинських округів.

Окрім цього, через загрозу життю заборонено в’їзд родин з дітьми на ці території.

У МВА наголосили, що "евакуація — це не формальність, а можливість зберегти життя й здоров’я дітей".

"Просимо родини не зволікати та скористатися можливістю виїхати до більш безпечних регіонів", - заявили в адміністрації.

