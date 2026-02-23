РУС
Зону обязательной эвакуации семей с детьми расширили в Херсонской громаде, - ГГА

В Херсонской общине расширили зону обязательной эвакуации семей с детьми

В Херсонской громаде расширили зону обязательной эвакуации семей с детьми. Соответствующее решение принято из-за постоянных российских обстрелов.

Об этом сообщила Херсонская ГВА, информирует Цензор.НЕТ.

Расширена зона эвакуации

"В связи с постоянными российскими обстрелами и реальной угрозой жизни мирных жителей принято решение о расширении зоны обязательной эвакуации семей с детьми", - говорится в сообщении.

В зону обязательной эвакуации с детьми включили часть территорий Херсона, в частности:

  • улицы Андрея Орлова, Греческую, Соборную, Перекопскую и все улицы и переулки, расположенные ниже по течению реки Днепр от них;
  • территорию от улицы Поповича до улицы 1-й Восточной и от улицы Новозаводской до улицы Перекопской;
  • микрорайон "Корабел";
  • микрорайоны "Янтарный-1" и "Янтарный-2".

Также решение касается населенных пунктов Инженерное Надднепрянского старостинского округа, Комышанского, Антоновского (в частности улиц Восточных с 1-й по 34-ю) и Садовского старостинских округов.

Кроме того, из-за угрозы жизни запрещен въезд семей с детьми на эти территории.

В ГВА подчеркнули, что "эвакуация — это не формальность, а возможность сохранить жизнь и здоровье детей".

"Просим семьи не медлить и воспользоваться возможностью выехать в более безопасные регионы", - заявили в администрации.

дети (1249) Херсон (1519) эвакуация (708) Херсонская область (2672) Херсонский район (724)
