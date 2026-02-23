Зону обязательной эвакуации семей с детьми расширили в Херсонской громаде, - ГГА

В Херсонской громаде расширили зону обязательной эвакуации семей с детьми. Соответствующее решение принято из-за постоянных российских обстрелов.

Об этом сообщила Херсонская ГВА, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Расширена зона эвакуации

"В связи с постоянными российскими обстрелами и реальной угрозой жизни мирных жителей принято решение о расширении зоны обязательной эвакуации семей с детьми", - говорится в сообщении.

В зону обязательной эвакуации с детьми включили часть территорий Херсона, в частности:

улицы Андрея Орлова, Греческую, Соборную, Перекопскую и все улицы и переулки, расположенные ниже по течению реки Днепр от них;

территорию от улицы Поповича до улицы 1-й Восточной и от улицы Новозаводской до улицы Перекопской;

микрорайон "Корабел";

микрорайоны "Янтарный-1" и "Янтарный-2".

Читайте также: Зону обязательной эвакуации семей с детьми увеличили в Херсоне и прилегающих поселках, - ГВА

Также решение касается населенных пунктов Инженерное Надднепрянского старостинского округа, Комышанского, Антоновского (в частности улиц Восточных с 1-й по 34-ю) и Садовского старостинских округов.

Кроме того, из-за угрозы жизни запрещен въезд семей с детьми на эти территории.

В ГВА подчеркнули, что "эвакуация — это не формальность, а возможность сохранить жизнь и здоровье детей".

"Просим семьи не медлить и воспользоваться возможностью выехать в более безопасные регионы", - заявили в администрации.

Читайте также: Глава Херсонской ОГА опроверг фейк о минировании трассы Херсон-Николаев