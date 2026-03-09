46 детей принудительно эвакуируют из четырех населенных пунктов Херсонщины

Из двух громад в Херсонской области принудительно эвакуируют 46 детей вместе с родителями или законными представителями.

Об этом сообщили в Министерстве развития громад и территорий, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

"Координационный штаб по проведению эвакуационных мероприятий принял решение об обязательной эвакуации в принудительном порядке 46 детей вместе с родителями или законными представителями из четырех населенных пунктов Станиславской и Херсонской громад", - говорится в сообщении.

Читайте также: Зону обязательной эвакуации семей с детьми расширили в Херсонской громаде, - ГВА

Куда эвакуируют?

Отмечается, что по предварительным данным, часть семей с детьми планируют переехать в более безопасные территории в пределах Херсонской громады, в Николаев и Одессу.

Кроме того, есть предварительные договоренности о возможном размещении семей в Кривом Роге, а также в Полтавской, Кировоградской, Волынской, Винницкой и Одесской областях.

Читайте также: Объявлена принудительная эвакуация из пяти сел в Днепропетровской области

Ход эвакуации

С 1 июня 2025 года из прифронтовых территорий Украины в более безопасные регионы уже эвакуировано более 178 тысяч человек, среди них более 23 тысяч детей и более 6 тысяч маломобильных лиц.

Для поддержки эвакуированных в Украине работают 14 транзитных центров, где люди получают гуманитарную, медицинскую, психологическую, юридическую и социальную помощь, а также помощь по восстановлению документов и оформлению социальных выплат.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Самостоятельно вышли из Берислава: полицейские эвакуировали 3 женщин и собаку из опасной территории. ВИДЕО