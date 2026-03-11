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Новини Фото Шпигунство на користь РФ
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Затримано екскерівника стратегічного підприємства на Донеччині, який корегував ворожі удари по області, - СБУ. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині ще одного коригувальника повітряних атак РФ. Ним виявився завербований ворогом колишній начальник цеху місцевого машинобудівного заводу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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зрадник з Донеччини

За матеріалами провадження, чоловік потрапив у поле зору рашистів, коли звільнився з підприємства.

Тоді на фігуранта вийшов і запропонував співпрацю його експідлеглий, який ще у 2014 році вступив до збройних угруповань РФ та виконує вербувальні завдання російських спецслужбістів.

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Яку інформацію збирав зрадник?

Погодившись на "пропозицію", агент почав збирати локації Сил оборони, по яких ворог готував удари.

"Серед пріоритетних "цілей" рашистів були запасні командні пункти, логістичні центри та підрозділи БпЛА українських військ у Краматорську та його околицях", - йдеться у повідомленні.

Щоб відстежити координати об’єктів, агент пішки обходив місцевість, уникаючи візуального контакту з військовими та правоохоронцями.

Під час таких розвідвилазок він позначав на гугл-карті виявлені локації Сил оборони для формування агентурного "звіту" до РФ.

Також читайте: Затримано агента РФ, який готував нові удари по київських ТЕС, - СБУ. ФОТО

Затримання

На цьому етапі співробітники СБУ вже документували кожен крок фігуранта і завчасно убезпечили місця базування українських захисників.

На фінальній стадії контррозвідувальної операції зловмисника було затримано.

Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

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Що загрожує?

  • Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
  • Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Автор: 

СБУ (13965) шпигунство (1127) Донецька область (11341)
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Треба швидко його призначити міністром. Ідеальний шашличний кандидат
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11.03.2026 10:12 Відповісти
Де він там взявся на Донеччині? І я чомусь не вірою цій інформації, бо кожного керівника стратегічного підприємсмтва призначає особисто Голобородько. То ви хочете сказати, що призначив якогось зрадника?
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11.03.2026 10:13 Відповісти
Надто тонко, голобородько та його дефективне оточення не зрозуміють
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11.03.2026 10:41 Відповісти
Треба цю тварину прив'язати на місці переданої їм локації...
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11.03.2026 10:35 Відповісти
1. Слова "корегував" немає в українській мові.
2. Начальника цеха посадити на бочку з порохом - нехай політає!
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11.03.2026 10:40 Відповісти
 
 