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Новини Розслідування воєнних злочинів РФ Розстріл українських військовополонених
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Розстріляв полоненого воїна ЗСУ у 2025 році: рашист постане перед судом в Україні, - СБУ

суд

За матеріалами військової контррозвідки та слідчих Служби безпеки до суду скеровано обвинувальний акт на військового РФ, який 18 червня 2025 року розстріляв полоненого воїна Державної прикордонної служби України під час боїв на Сумщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Наступного дня після вчинення злочину рашист уже сам потрапив у полон до Сил оборони. Перебуваючи під вартою, він намагався приховати свою вину, щоб уникнути максимального покарання.

Хронологія злочину

Співробітники СБУ відновили хронологію злочинних дій ворожого військового і задокументували факт убивства українського полоненого. За це фігуранту загрожує довічне позбавлення волі.

  • Як встановило розслідування, воєнний злочин вчинив громадянин РФ із позивним "Бурят" – старший стрілець 2-ї роти морської піхоти 810-ї окремої бригади морської піхоти Чорноморського флоту РФ.

За матеріалами справи, 18 червня 2025 року він у складі штурмової групи військ РФ атакував позиції Сил оборони в районі селища Миропілля на Сумщині.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Довічне ув’язнення за розстріл наших полонених бійців: суд визнав окупанта винним у воєнному злочині. ФОТО

Під час бою у полон до окупантів потрапив український прикордонник, якого "Бурят" разом зі ще одним рашистом спочатку допитали, а потім розстріляли з табельної зброї.

  • Встановлено, що "Бурят" та його спільник розстріляли полоненого впритул із автоматів Калашникова, після чого по рації доповіли своєму командуванню про ліквідацію українського воїна.

Обвинувачення

Наступного дня Сили оборони вибили ворога із зайнятих позицій і затримали Хамгушкєєва як одного з небагатьох уцілілих з ворожого підрозділу.

На підставі зібраних доказів "Бурят" обвинувачується за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, що спричинили загибель людини, вчинені групою осіб).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція оголосила підозру окупанту, який розстріляв українського військового, що здався у полон. ФОТО

Автор: 

армія рф (21283) розстріл (312) СБУ (13962) суд (11937) Сумська область (4788)
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чому він досі ще живий?
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10.03.2026 17:00 Відповісти
К сожалению убить его нельзя. Надо своих оттуда вытаскивать. Придётся менять
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10.03.2026 18:28 Відповісти
Обміняють ублюдка, і він знову прийде.
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10.03.2026 17:03 Відповісти
Якщо буде чим іти, прийде, а якщо в камері з правильною братвою посидить, то
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10.03.2026 22:38 Відповісти
Не побачить уже тундра, свого сина...
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10.03.2026 17:16 Відповісти
вонО БІСА скоро, маю надію, обачить.
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10.03.2026 17:36 Відповісти
краще б його замучило сумління в камері...
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10.03.2026 17:26 Відповісти
Цей засранець має висіти на гілляці, а не від'їдати пику в українській в'язниці.
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10.03.2026 17:36 Відповісти
Вот за такую тварь нужно 10 азовцев просить сразу или сгноить в тюрьме.
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10.03.2026 18:44 Відповісти
 
 