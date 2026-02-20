УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13357 відвідувачів онлайн
Новини Фото Воєнні злочини російських окупантів Розстріл українських військовополонених
2 989 6

Довічне ув’язнення за розстріл наших полонених бійців: суд визнав окупанта винним у воєнному злочині. ФОТО

Шевченківський районний суд Києва визнав військовослужбовця РФ винним у воєнному злочині та призначив йому довічне позбавлення волі.

Публічне обвинувачення підтримували прокурори Офісу Генерального прокурора і саме на такому покаранні наполягали, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці слідства

Засуджений - солдат 1-ої роти морської піхоти 1-го батальйону 40-ої окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту ЗС РФ.

У січні 2025 року під час боїв у Курській області РФ він разом із іншими військовими облаштував засідку. Двоє українських захисників здалися в полон: склали зброю, підняли руки. Попри це, обвинувачений відкрив по них прицільний вогонь.

Обидва військовополонені загинули.

Суд встановив: жодної військової необхідності застосовувати силу не було, а засуджений усвідомлював злочинність наказу та міг відмовитися його виконувати.

Дії окупанта кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни, вчинене групою осіб, що спричинило загибель осіб під захистом міжнародного гуманітарного права.

Суд також частково задовольнив цивільний позов: із засудженого стягнуто 50 мільйонів гривень моральної шкоди на користь потерпілої.

"Ми послідовно встановлюємо воєнні злочини РФ та забезпечуємо притягнення винних до відповідальності – це принципова позиція держави. Відповідальність за кожен воєнний злочин неминуча", - повідомили в Офісі Генпрокурора.

тюрма

Також читайте: Журналісти оприлюднили переписки російського генерала про війну, спецслужби та українських полонених. ФОТОрепортаж

Автор: 

армія рф (21161) суд (11919) Офіс Генпрокурора (3900)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зеленський з єрмаком і татаровим, цього убивцю-московіта врятують, як і вагнерівців, беркутню, симоненка, єфремова, мертвечука, …
показати весь коментар
20.02.2026 14:17 Відповісти
Так, врятують. А ти думав 15 солдат ЗСУ отримавших довiчне ув'язнення на Козлостанi повернули в УкраIну як 'знак доброй воли' *****? Нi, за них вiддали саме таких виродкiв.
показати весь коментар
20.02.2026 15:17 Відповісти
мені цікаво, але чисто з професійної точки зору, що цей ублюдок говорив на своє виправдання. і ця мерзота ще житиме довго, хоч і в тюрмі.
колись один савєцкій нкеведист, падло залишилось жити там же де і злочини свої робило, боролось з підпіллям УПА, казало, що в полон не брали, бо не було куди їх дівати, не знали, що з ними робити, скоти, нічого не змінилось у тих підарів.
показати весь коментар
20.02.2026 14:35 Відповісти
буде підар жити в теплі, годуватимуть, в чіпок буде ходити... згноїти підара в ямі!
показати весь коментар
20.02.2026 14:54 Відповісти
В чіпок ходить не буде..тільки на прогулянку і дуже коротку...але і в сраку не виїбуть, будуть підбирати йому напарника з яким не буде конфліктів (сидять по двоє)..якщо не знайдуть буде сидіти один
показати весь коментар
20.02.2026 15:31 Відповісти
та зарізать підира
показати весь коментар
20.02.2026 17:03 Відповісти
 
 