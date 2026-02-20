Довічне ув’язнення за розстріл наших полонених бійців: суд визнав окупанта винним у воєнному злочині. ФОТО

Шевченківський районний суд Києва визнав військовослужбовця РФ винним у воєнному злочині та призначив йому довічне позбавлення волі.

Публічне обвинувачення підтримували прокурори Офісу Генерального прокурора і саме на такому покаранні наполягали, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці слідства

Засуджений - солдат 1-ої роти морської піхоти 1-го батальйону 40-ої окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту ЗС РФ.

У січні 2025 року під час боїв у Курській області РФ він разом із іншими військовими облаштував засідку. Двоє українських захисників здалися в полон: склали зброю, підняли руки. Попри це, обвинувачений відкрив по них прицільний вогонь.

Обидва військовополонені загинули.

Суд встановив: жодної військової необхідності застосовувати силу не було, а засуджений усвідомлював злочинність наказу та міг відмовитися його виконувати.

Дії окупанта кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни, вчинене групою осіб, що спричинило загибель осіб під захистом міжнародного гуманітарного права.

Суд також частково задовольнив цивільний позов: із засудженого стягнуто 50 мільйонів гривень моральної шкоди на користь потерпілої.

"Ми послідовно встановлюємо воєнні злочини РФ та забезпечуємо притягнення винних до відповідальності – це принципова позиція держави. Відповідальність за кожен воєнний злочин неминуча", - повідомили в Офісі Генпрокурора.

Також читайте: Журналісти оприлюднили переписки російського генерала про війну, спецслужби та українських полонених. ФОТОрепортаж