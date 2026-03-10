РУС
Расстрелял пленного воина ВСУ в 2025 году: рашист предстанет перед судом в Украине, - СБУ

По материалам военной контрразведки и следователей Службы безопасности в суд направлено обвинительное заключение в отношении военнослужащего РФ, который 18 июня 2025 года расстрелял пленного воина Государственной пограничной службы Украины во время боев в Сумской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

На следующий день после совершения преступления рашист сам попал в плен к Силам обороны. Находясь под стражей, он пытался скрыть свою вину, чтобы избежать максимального наказания.

Хронология преступления

Сотрудники СБУ восстановили хронологию преступных действий вражеского военного и задокументировали факт убийства украинского пленного. За это фигуранту грозит пожизненное лишение свободы.

  • Как установило расследование, военное преступление совершил гражданин РФ с позывным "Бурят" – старший стрелок 2-й роты морской пехоты 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота РФ.

По материалам дела, 18 июня 2025 года он в составе штурмовой группы войск РФ атаковал позиции Сил обороны в районе поселка Мирополье в Сумской области.

Во время боя в плен к оккупантам попал украинский пограничник, которого "Бурят" вместе с еще одним рашистом сначала допросили, а затем расстреляли из табельного оружия.

  • Установлено, что "Бурят" и его сообщник расстреляли пленного в упор из автоматов Калашникова, после чего по рации доложили своему командованию о ликвидации украинского воина.

Обвинение

На следующий день Силы обороны выбили врага из занятых позиций и задержали Хамгушкєева как одного из немногих уцелевших из вражеского подразделения.

На основании собранных доказательств "Бурят" обвиняется по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, повлекшие гибель человека, совершенные группой лиц).

чому він досі ще живий?
10.03.2026 17:00 Ответить
Обміняють ублюдка, і він знову прийде.
10.03.2026 17:03 Ответить
Не побачить уже тундра, свого сина...
10.03.2026 17:16 Ответить
краще б його замучило сумління в камері...
10.03.2026 17:26 Ответить
 
 