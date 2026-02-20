Пожизненное заключение за расстрел наших пленных бойцов: суд признал оккупанта виновным в военном преступлении. ФОТО
Шевченковский районный суд Киева признал военнослужащего РФ виновным в военном преступлении и назначил ему пожизненное лишение свободы.
Публичное обвинение поддерживали прокуроры Офиса Генерального прокурора и именно на таком наказании настаивали, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности следствия
Осужденный - солдат 1-й роты морской пехоты 1-го батальона 40-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота ВС РФ.
В январе 2025 года во время боев в Курской области РФ он вместе с другими военными устроил засаду. Двое украинских защитников сдались в плен: сложили оружие, подняли руки. Несмотря на это, обвиняемый открыл по ним прицельный огонь.
Оба военнопленных погибли.
Суд установил: никакой военной необходимости применять силу не было, а осужденный осознавал преступность приказа и мог отказаться его выполнять.
Действия оккупанта квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны, совершенное группой лиц, повлекшее гибель лиц, находящихся под защитой международного гуманитарного права.
Суд также частично удовлетворил гражданский иск: с осужденного взыскано 50 миллионов гривен морального ущерба в пользу потерпевшей.
"Мы последовательно устанавливаем военные преступления РФ и обеспечиваем привлечение виновных к ответственности – это принципиальная позиция государства. Ответственность за каждое военное преступление неизбежна", – сообщили в Офисе Генпрокурора.
колись один савєцкій нкеведист, падло залишилось жити там же де і злочини свої робило, боролось з підпіллям УПА, казало, що в полон не брали, бо не було куди їх дівати, не знали, що з ними робити, скоти, нічого не змінилось у тих підарів.