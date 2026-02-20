РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12251 посетитель онлайн
Новости Военные преступления россиян Расстрел украинских военнопленных
1 107 3

Пожизненное заключение за расстрел наших пленных бойцов: суд признал оккупанта виновным в военном преступлении. ФОТО

Шевченковский районный суд Киева признал военнослужащего РФ виновным в военном преступлении и назначил ему пожизненное лишение свободы.

Публичное обвинение поддерживали прокуроры Офиса Генерального прокурора и именно на таком наказании настаивали, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности следствия

Осужденный - солдат 1-й роты морской пехоты 1-го батальона 40-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота ВС РФ.

В январе 2025 года во время боев в Курской области РФ он вместе с другими военными устроил засаду. Двое украинских защитников сдались в плен: сложили оружие, подняли руки. Несмотря на это, обвиняемый открыл по ним прицельный огонь.

Оба военнопленных погибли.

Суд установил: никакой военной необходимости применять силу не было, а осужденный осознавал преступность приказа и мог отказаться его выполнять.

Действия оккупанта квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны, совершенное группой лиц, повлекшее гибель лиц, находящихся под защитой международного гуманитарного права.

Суд также частично удовлетворил гражданский иск: с осужденного взыскано 50 миллионов гривен морального ущерба в пользу потерпевшей.

"Мы последовательно устанавливаем военные преступления РФ и обеспечиваем привлечение виновных к ответственности – это принципиальная позиция государства. Ответственность за каждое военное преступление неизбежна", – сообщили в Офисе Генпрокурора.

тюрьма

Читайте также: Журналисты обнародовали переписку российского генерала о войне, спецслужбах и украинских пленных. ФОТОрепортаж

Автор: 

армия РФ (10389) суд (1171) Офис Генпрокурора (1203)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зеленський з єрмаком і татаровим, цього убивцю-московіта врятують, як і вагнерівців, беркутню, симоненка, єфремова, мертвечука, …
показать весь комментарий
20.02.2026 14:17 Ответить
мені цікаво, але чисто з професійної точки зору, що цей ублюдок говорив на своє виправдання. і ця мерзота ще житиме довго, хоч і в тюрмі.
колись один савєцкій нкеведист, падло залишилось жити там же де і злочини свої робило, боролось з підпіллям УПА, казало, що в полон не брали, бо не було куди їх дівати, не знали, що з ними робити, скоти, нічого не змінилось у тих підарів.
показать весь комментарий
20.02.2026 14:35 Ответить
буде підар жити в теплі, годуватимуть, в чіпок буде ходити... згноїти підара в ямі!
показать весь комментарий
20.02.2026 14:54 Ответить
 
 