Разоблачен дезертир, который ушел в СОЧ и корректировал удары РФ по Днепру, - СБУ. ФОТО
Военная контрразведка и следователи Службы безопасности при содействии главнокомандующего Вооруженными силами Украины разоблачили еще одного агента ФСБ в рядах ВСУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Кем оказался предатель?
Как отмечается, предателем оказался завербованный врагом мобилизованный, который самовольно покинул воинскую часть и корректировал атаки РФ по Днепру.
По материалам дела, фигурант попал в поле зрения рашистов, когда искал "легкие заработки" в Telegram-каналах после побега из подразделения.
Какие данные он собирал для врага?
Согласившись работать на ФСБ, агент обходил город и его окрестности, чтобы выявить и зафиксировать координаты объектов оборонной и критической инфраструктуры.
Среди объектов, за которыми "охотился" фигурант, - блокпосты и запасные командные пункты украинских войск, а также станции регионального филиала "Укрзализныци".
"Для скрытой фиксации потенциальных "целей" агент осуществлял их видеосъемку под видом телефонных разговоров", - говорится в сообщении.
Задержание
- Вскоре после начала разведывательных вылазок фигурант решил временно "залечь на дно" в доме своих родственников в Днепропетровской области. Впрочем, сотрудники СБУ уже задокументировали каждый его шаг и на финальном этапе операции задержали.
- Во время обыска у агента изъяли смартфон с доказательствами работы на врага, в том числе зашифрованные видеофайлы с военными объектами и их координатами на гугл-картах.
- Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
- Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
