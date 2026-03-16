Разоблачен дезертир, который ушел в СОЧ и корректировал удары РФ по Днепру, - СБУ. ФОТО

Военная контрразведка и следователи Службы безопасности при содействии главнокомандующего Вооруженными силами Украины разоблачили еще одного агента ФСБ в рядах ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Кем оказался предатель?

Как отмечается, предателем оказался завербованный врагом мобилизованный, который самовольно покинул воинскую часть и корректировал атаки РФ по Днепру.

По материалам дела, фигурант попал в поле зрения рашистов, когда искал "легкие заработки" в Telegram-каналах после побега из подразделения.

Какие данные он собирал для врага?

Согласившись работать на ФСБ, агент обходил город и его окрестности, чтобы выявить и зафиксировать координаты объектов оборонной и критической инфраструктуры.

Среди объектов, за которыми "охотился" фигурант, - блокпосты и запасные командные пункты украинских войск, а также станции регионального филиала "Укрзализныци".

"Для скрытой фиксации потенциальных "целей" агент осуществлял их видеосъемку под видом телефонных разговоров", - говорится в сообщении.

