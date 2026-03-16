Разоблачен дезертир, который ушел в СОЧ и корректировал удары РФ по Днепру, - СБУ. ФОТО

Военная контрразведка и следователи Службы безопасности при содействии главнокомандующего Вооруженными силами Украины разоблачили еще одного агента ФСБ в рядах ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Кем оказался предатель?

Как отмечается, предателем оказался завербованный врагом мобилизованный, который самовольно покинул воинскую часть и корректировал атаки РФ по Днепру.

По материалам дела, фигурант попал в поле зрения рашистов, когда искал "легкие заработки" в Telegram-каналах после побега из подразделения.

Какие данные он собирал для врага?

Согласившись работать на ФСБ, агент обходил город и его окрестности, чтобы выявить и зафиксировать координаты объектов оборонной и критической инфраструктуры.

Среди объектов, за которыми "охотился" фигурант, - блокпосты и запасные командные пункты украинских войск, а также станции регионального филиала "Укрзализныци".

"Для скрытой фиксации потенциальных "целей" агент осуществлял их видеосъемку под видом телефонных разговоров", - говорится в сообщении.

Задержание

  • Вскоре после начала разведывательных вылазок фигурант решил временно "залечь на дно" в доме своих родственников в Днепропетровской области. Впрочем, сотрудники СБУ уже задокументировали каждый его шаг и на финальном этапе операции задержали.
  • Во время обыска у агента изъяли смартфон с доказательствами работы на врага, в том числе зашифрованные видеофайлы с военными объектами и их координатами на гугл-картах.
  • Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
  • Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Днепр СБУ шпионаж дезертирство Днепропетровская область Днепровский район
Чергова мерзенна гнида...
16.03.2026 10:59 Ответить
Як, виловили на вулиці то і попав.
16.03.2026 11:10 Ответить
Так того ж і хапають, бо молоді та здорові за жіночими спідницями ховаються.
16.03.2026 11:22 Ответить
ПОНАБИРАЮТ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ
16.03.2026 11:06 Ответить
Ні, по об'явлЄНію приходять більш-менш адекватні. Це ті яких виловили і вони рахують себе унЄтьЙОннимі та намагаються бабла у кацапів пА льОХкАму срубіть, гниди...
16.03.2026 11:09 Ответить
Це ті яких виловили-Так ОТОЖ!
16.03.2026 11:10 Ответить
Ну не виловлювати теж не можна. На жаль війна потребує молодих та здорових хлопців. Тільки одна біда, що і довбодятли в ряди ЗСУ теж потрапляють.
16.03.2026 11:14 Ответить
Молодих та здорових не доженуть хапають дідів і хворих!
16.03.2026 11:18 Ответить
Так того ж і хапають, бо молоді та здорові за жіночими спідницями ховаються.
16.03.2026 11:22 Ответить
рахувати можна до 10, а вони вважають. тебе що, в школі не вчили?
16.03.2026 11:25 Ответить
1 Питання як він потрапив в армію?
16.03.2026 11:05 Ответить
Пришел в ТЦК обновить данные. Получил повестку на ВЛК, пару недель проходил врачей - анализы, кардиограмма - ну все как положено. В итоге комиссией ВЛК был признан пригодным к службе, получил повестку "с вещами". В определенный в повестке день пришел в ТЦК и оттуда вместе с другими мобилизованными отбыл в учебный центр. Ну наверное как то так все было.
16.03.2026 11:09 Ответить
Як, виловили на вулиці то і попав.
16.03.2026 11:10 Ответить
Бусифікували і тепер маємо результат.
16.03.2026 11:27 Ответить
Черговий приклад взаємодії коригувальників з обстрілами ****** України упродовж 5 років!!! А зеленський так і не вносить НАГАЛЬНИХ змін у законодавство України, написане ще у 2000 році совдепівськими послідовниками у ВРУ і КМУ - морозом-плющем-кучмою-симоненком-якунОвощем…
В омані зеленському наказали, перелякавши його збитим літаком Укранських авіаліній, от він рівненько так і сидить на задниці!!! Жодних змін з 2019 року!!
16.03.2026 11:05 Ответить
Сильно цього воїна накрило - пішов проти України
16.03.2026 11:09 Ответить
Су-ка кончена!
16.03.2026 11:10 Ответить
Це вже не дезертир, а військовий злочинець, агент ху..... лостану
16.03.2026 11:18 Ответить
Знав би прикуп був би в СОЧи
16.03.2026 11:21 Ответить
Чим він від кацапа відрізняється?В усі часи,на всіх війнах,ворожих шпигунів і диверсантів просто вішали.
16.03.2026 11:31 Ответить
Він щей голосовать буде! Миж ПРАВОВА країна чи вже ні?
16.03.2026 11:33 Ответить
В як бути з тими хто його в армію батогом загнав?: Вони ж теж винні. Призвали в армію зрадника.
16.03.2026 11:37 Ответить
Перебуваючи у СЗЧ-обходив місто???
16.03.2026 11:36 Ответить
Що вже говорити розберітся вже нарешті з тими анонімними телеграм каналами які використовує ворог для вербування бидло ,посильте відповідальність за співвпрацю на ворога аж до розстрілу.
16.03.2026 12:08 Ответить
 
 