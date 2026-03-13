СБУ задержала двух корректировщиков ФСБ, которые наводили ракетные удары по Днепру и Кривому Рогу. ФОТОРЕПОРТАЖ
Контрразведка Службы безопасности задержала в Днепропетровской области ещё двух агентов ФСБ. Злоумышленники координировали ракетно-дроновые атаки российских оккупантов на Днепр и Кривой Рог.
Как установило расследование, фигурантами являются двое местных жителей, которые действовали по отдельности, но имели одного общего куратора из РФ, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
По материалам дела, одним из агентов оказался работник металлургического комбината. В нерабочее время злоумышленник объезжал город на собственном автомобиле и выявлял места сосредоточения личного состава и техники украинских защитников.
Также фигурант отслеживал время и место перемещения военных колонн Сил обороны, которые двигались в направлении передовой.
Еще один агент – местный уклонист, который, скрываясь от мобилизации, наводил воздушные атаки РФ. Чтобы скорректировать вражеские обстрелы, злоумышленник из окна своей квартиры отслеживал маршруты перемещения мобильных огневых групп в Днепре.
Сотрудники контрразведки СБУ задокументировали преступления агентов и задержали их по месту жительства. Во время обысков у них изъяты смартфоны с доказательствами работы на врага.
По материалам дела, оба фигуранта были завербованы российской спецслужбой через прокремлевские чаты в Telegram-каналах.
Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении в государственной измене. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Приклад істот, - Акакаяразніца ….