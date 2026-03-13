РУС
СБУ задержала двух корректировщиков ФСБ, которые наводили ракетные удары по Днепру и Кривому Рогу. ФОТОРЕПОРТАЖ

Контрразведка Службы безопасности задержала в Днепропетровской области ещё двух агентов ФСБ. Злоумышленники координировали ракетно-дроновые атаки российских оккупантов на Днепр и Кривой Рог.

Как установило расследование, фигурантами являются двое местных жителей, которые действовали по отдельности, но имели одного общего куратора из РФ, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

По материалам дела, одним из агентов оказался работник металлургического комбината. В нерабочее время злоумышленник объезжал город на собственном автомобиле и выявлял места сосредоточения личного состава и техники украинских защитников.

Также фигурант отслеживал время и место перемещения военных колонн Сил обороны, которые двигались в направлении передовой.

Еще один агент – местный уклонист, который, скрываясь от мобилизации, наводил воздушные атаки РФ. Чтобы скорректировать вражеские обстрелы, злоумышленник из окна своей квартиры отслеживал маршруты перемещения мобильных огневых групп в Днепре.

Сотрудники контрразведки СБУ задокументировали преступления агентов и задержали их по месту жительства. Во время обысков у них изъяты смартфоны с доказательствами работы на врага.

По материалам дела, оба фигуранта были завербованы российской спецслужбой через прокремлевские чаты в Telegram-каналах.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении в государственной измене. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

сбу
сбу

Читайте: Охранял оккупационную тюрьму и сбежал с россиянами: предатель из Херсона получил 13 лет

Днепр (706) Кривой Рог (445) СБУ (2889) ФСБ (279) Днепропетровская область (1536) Днепровский район (260) Криворожский район (281)
Шо мене вбиває - їх ловлять а вони не переводяться
13.03.2026 13:42 Ответить
Немає жорсткого покарання а ще краще таких віддавати родинам постраждалим від парашинських атак а родини позбасить всього майна і відправить копати вугілля
13.03.2026 13:53 Ответить
То голосують за зеленського, то допомагають московітам убивати Українців, сусідів з якими жили і пили у Криворіжжі????
Приклад істот, - Акакаяразніца ….
13.03.2026 13:46 Ответить
Це так, є такі, на жаль. От я, наприклад, голосував за Петра Порошенка, щоб він домовився з Путіним, уклав з ним мирні Мінські домовленості, віддав йому Донбас, і надав йому час для широкомасштабного нападу.
13.03.2026 14:15 Ответить
Прости мене Господи, але якщо не залишати біля стовпів з вірьовками, то бидло ще виповзати буде довго...
13.03.2026 13:46 Ответить
Знову завербовані через телеграм канали ,знову ухилянт,таке враження що владу це влаштовує це.
13.03.2026 14:39 Ответить
 
 