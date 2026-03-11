РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10320 посетителей онлайн
Новости Шпионаж в пользу РФ
1 823 5

Задержан экс-руководитель стратегического предприятия на Донетчине, который корректировал вражеские удары по области, - СБУ. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности задержала в Донецкой области еще одного корректировщика воздушных атак РФ. Им оказался завербованный врагом бывший начальник цеха местного машиностроительного завода.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

предатель из Донецкой области

По материалам производства, мужчина попал в поле зрения рашистов, когда уволился с предприятия.

Тогда на фигуранта вышел и предложил сотрудничество его бывший подчиненный, который еще в 2014 году вступил в вооруженные группировки РФ и выполняет вербовочные задания российских спецслужб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Расстрелял пленного воина ВСУ в 2025 году: рашист предстанет перед судом в Украине, - СБУ

Какую информацию собирал предатель?

Согласившись на "предложение", агент начал собирать локации Сил обороны, по которым враг готовил удары.

"Среди приоритетных "целей" рашистов были запасные командные пункты, логистические центры и подразделения БПЛА украинских войск в Краматорске и его окрестностях", - говорится в сообщении.

Чтобы отследить координаты объектов, агент пешком обходил местность, избегая визуального контакта с военными и правоохранителями.

Во время таких разведвылазок он отмечал на гугл-карте обнаруженные локации Сил обороны для формирования агентурного "отчета" в РФ.

Читайте также: Задержан агент РФ, который готовил новые удары по киевским ТЭС, - СБУ. ФОТО

Задержание

На этом этапе сотрудники СБУ уже документировали каждый шаг фигуранта и заблаговременно обезопасили места базирования украинских защитников.

На финальной стадии контрразведывательной операции злоумышленник был задержан.

Во время обысков у задержанного изъят смартфон с доказательствами работы на врага.

Читайте: Задержана 17-летняя агентка РФ, которая помогала врагу готовить новый удар по Бурштынской ТЭС, - СБУ. ФОТОрепортаж

Что грозит?

  • В настоящее время следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
  • Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Автор: 

СБУ (2876) шпионаж (293) Донецкая область (5747)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Треба швидко його призначити міністром. Ідеальний шашличний кандидат
показать весь комментарий
11.03.2026 10:12 Ответить
Де він там взявся на Донеччині? І я чомусь не вірою цій інформації, бо кожного керівника стратегічного підприємсмтва призначає особисто Голобородько. То ви хочете сказати, що призначив якогось зрадника?
показать весь комментарий
11.03.2026 10:13 Ответить
Надто тонко, голобородько та його дефективне оточення не зрозуміють
показать весь комментарий
11.03.2026 10:41 Ответить
Треба цю тварину прив'язати на місці переданої їм локації...
показать весь комментарий
11.03.2026 10:35 Ответить
1. Слова "корегував" немає в українській мові.
2. Начальника цеха посадити на бочку з порохом - нехай політає!
показать весь комментарий
11.03.2026 10:40 Ответить
 
 