Задержан экс-руководитель стратегического предприятия на Донетчине, который корректировал вражеские удары по области, - СБУ. ФОТО
Контрразведка Службы безопасности задержала в Донецкой области еще одного корректировщика воздушных атак РФ. Им оказался завербованный врагом бывший начальник цеха местного машиностроительного завода.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По материалам производства, мужчина попал в поле зрения рашистов, когда уволился с предприятия.
Тогда на фигуранта вышел и предложил сотрудничество его бывший подчиненный, который еще в 2014 году вступил в вооруженные группировки РФ и выполняет вербовочные задания российских спецслужб.
Какую информацию собирал предатель?
Согласившись на "предложение", агент начал собирать локации Сил обороны, по которым враг готовил удары.
"Среди приоритетных "целей" рашистов были запасные командные пункты, логистические центры и подразделения БПЛА украинских войск в Краматорске и его окрестностях", - говорится в сообщении.
Чтобы отследить координаты объектов, агент пешком обходил местность, избегая визуального контакта с военными и правоохранителями.
Во время таких разведвылазок он отмечал на гугл-карте обнаруженные локации Сил обороны для формирования агентурного "отчета" в РФ.
Задержание
На этом этапе сотрудники СБУ уже документировали каждый шаг фигуранта и заблаговременно обезопасили места базирования украинских защитников.
На финальной стадии контрразведывательной операции злоумышленник был задержан.
Во время обысков у задержанного изъят смартфон с доказательствами работы на врага.
Что грозит?
- В настоящее время следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
- Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
