Задержан агент РФ, который готовил новые удары по киевским ТЭС, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности задержала в Киевской области еще одного агента российской военной разведки. Злоумышленник готовил новые ракетные атаки рашистов по тепловым электростанциям столичного региона Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как действовали российские спецслужбы?

По данным киберспециалистов СБУ, сначала фигурант получил задание от оккупантов скрытно обойти периметр одной из ТЭС, чтобы отследить ее техническое состояние после прошлого обстрела.





Во время вылазки он должен был в режиме реального времени "отчитываться" оккупантам обо всем увиденном на территории энергообъекта с фотофиксацией технологических сооружений и оборудования.

Сотрудники Службы безопасности задержали агента "на горячем", когда он проводил доразведку вблизи потенциальной "цели". На месте происшествия у него изъят смартфон, на который он фотографировал внешнее состояние ТЭС.

Что известно о предателе?

Как установило расследование, заказ РФ выполнял 26-летний житель Фастовского района, который ранее отбывал наказание за убийство несовершеннолетней девушки.

В поле зрения российских спецслужб рецидивист попал в Телеграм-канале по поиску "легких заработков".

"За обещание быстрого заработка он согласился скорректировать воздушные атаки рашистов по энергетической инфраструктуре Киевской области, чтобы обесточить и оставить без теплоснабжения большую часть региона", - говорится в сообщении.

Последствия для предателя

Во время обыска на смартфоне задержанного обнаружен анонимный чат с куратором от группы, с которым он общался в режиме "исчезающих" сообщений.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

