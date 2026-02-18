РУС
Новости Шпионаж в пользу РФ
1 888 7

Задержан агент РФ, который готовил новые удары по киевским ТЭС, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности задержала в Киевской области еще одного агента российской военной разведки. Злоумышленник готовил новые ракетные атаки рашистов по тепловым электростанциям столичного региона Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как действовали российские спецслужбы?

По данным киберспециалистов СБУ, сначала фигурант получил задание от оккупантов скрытно обойти периметр одной из ТЭС, чтобы отследить ее техническое состояние после прошлого обстрела.

российский агент
российский агент

Во время вылазки он должен был в режиме реального времени "отчитываться" оккупантам обо всем увиденном на территории энергообъекта с фотофиксацией технологических сооружений и оборудования.

Сотрудники Службы безопасности задержали агента "на горячем", когда он проводил доразведку вблизи потенциальной "цели". На месте происшествия у него изъят смартфон, на который он фотографировал внешнее состояние ТЭС.

Что известно о предателе?

Как установило расследование, заказ РФ выполнял 26-летний житель Фастовского района, который ранее отбывал наказание за убийство несовершеннолетней девушки.

В поле зрения российских спецслужб рецидивист попал в Телеграм-канале по поиску "легких заработков".

"За обещание быстрого заработка он согласился скорректировать воздушные атаки рашистов по энергетической инфраструктуре Киевской области, чтобы обесточить и оставить без теплоснабжения большую часть региона", - говорится в сообщении.

Последствия для предателя

Во время обыска на смартфоне задержанного обнаружен анонимный чат с куратором от группы, с которым он общался в режиме "исчезающих" сообщений.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Нажаль ще чимало гнид залишаються в Україні починаючи з найвищіх гілок влади і до самого низу...
18.02.2026 10:25 Ответить
Криком кричу---потрібно змінити ККУ Іде війна і потрібно суворі покарання для зрадників,мародерів,корупціонерів,вбивць Це тимчасово. Спрощити розслідування і ввести найвищу міру покарань Це запровадити --тимчасово Дипкорпус повинен донести до всіх країн світу введення таких законів Бо лібералізм приводить до масових жертв серед населення і ЗСУ Провести обгрунтовані пояснення таких заходів Донести до ООН,Ради Європи і всіх лідерів світу Бо таке буде продовжуватись бескінечно Влада нехоче іти на такі заходи,бо там є велика частина,яка повинна отримати---вишку.
18.02.2026 10:25 Ответить
Віддайте його на виховання мешканцям будинків, які досі без опалення, а майно продайте з аукціона на потреби ЗСУ.
18.02.2026 10:25 Ответить
А ще краще надіслали би від його імені (не розголошуючи факт затримання) координати фальшивої цілі та розмістили б його за цими координатами чекати прильоту (хлопець би точно пережив кілька найзахоплюючих годин в своєму житті).
18.02.2026 11:16 Ответить
Як встановило розслідування, замовлення РФ виконував 26-річний мешканець Фастівського району, який раніше відбував покарання за вбивство неповнолітньої дівчини.

Це йому за вбивсто років зо три шолі дали?
18.02.2026 10:26 Ответить
Угу. "вбивство неповнолітньої дівчини"!!! - у нас рай для мафії і бандитів! А за зламані кістки умовний термін або навіть штраф - запросто, то чому не влаштувати терор для населення?
18.02.2026 11:37 Ответить
Якщо не почнуть фізично знищувати цю погань вони ніколи не переведутся ,виродок скільки відсидів за вбивство ? а тут проблеми з укомплетацією ЗСУ.
18.02.2026 10:55 Ответить
 
 