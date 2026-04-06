Затримано коригувальника РФ, який допомагав ворогу обстрілювати Краматорськ, - СБУ. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині ще одного агента ФСБ. Зловмисник коригував повітряні атаки рашистів по Краматорську.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Деталі

Встановлено, що фігурант відстежував місця зосередження особового складу і техніки Сил оборони, по яких ворог планував ударити із різних видів озброєння, включаючи півторатонні авіабомби ФАБ-1500 з крилатим модулем.

Також агент мав виявити і передати ФСБ координати ще одних потенційних "цілей" - логістичних складів із озброєнням, боєприпасами та амуніцією українських військ.

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Затримання

Як зазначається, співробітники СБУ поетапно задокументували розвідактивність зловмисника і затримали його.



За матеріалами справи, вороже завдання виконував завербований фсб місцевий безробітний. До уваги російської спецслужби він потрапив у чатах Телеграм-каналів з пошуку "легких заробітків" у жовтні 2025 року.

Для збору розвідданих зловмисник обходив місцевість, а у разі виявлення військових об’єктів - позначав їхні геолокації на гугл-картах та зберігав відповідні скріншоти на особистому смартфоні.



Крім цього, агент завуальовано випитував інформацію про оборонців Донеччини у своїх знайомих під час побутових розмов.

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Підозра

Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога.



Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.