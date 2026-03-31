Готували вбивства командирів підрозділів Нацгвардії, ГУР, ССО та ДФТГ: у Києві викрито агентурну мережу РФ. ФОТОрепортаж

У Києві викрито агентурну мережу РФ, яка готувала замовні вбивства командирів Сил оборони та відомих громадських діячів.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Координацію здійснював кадровий співробітник гру рф. Він визначав цілі, розподіляв ролі та керував підготовкою злочинів. До виконання завдань залучили чотирьох осіб: керівника охоронної фірми, правоохоронця, колишнього засудженого та жінку, яка забезпечувала перевезення", - йдеться в повідомленні.







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У групи був чіткий план - один із учасників мав безпосередньо вчиняти вбивства, інші відповідали за транспорт, логістику та прикриття.

Окрему роль виконував учасник, який отримував інформацію з закритих баз і передавав її представникам РФ.

Зловмисники використовували авто із проблисковими маячками під виглядом охоронної служби, щоб безперешкодно залишати місце злочину.

Зброю та боєприпаси отримували через заздалегідь облаштовані схрони на території Київської та Черкаської областей.

Слідством також встановлено підготовку вбивств із використанням вибухівки - її планували закладати під автомобілі.

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Агентів затримано напередодні підготовки до вбивства командира одного з добровольчих формувань у Києві. Під час обшуків вилучено зброю, мобільні телефони, сім-картки та інші докази.

Наразі їм повідомлено про підозру у державній зраді, замаху на умисне вбивство, вчинене на замовлення групою осіб, а також несанкціоновані дії з інформацією.

Також додатково як замах на диверсію кваліфіковано дії організаторів, які перебувають на території РФ.

Агентам загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

За даними СБУ, цілями ворога також були командири підрозділів Національної гвардії, ГУР та Сил спеціальних операцій ЗСУ.

"Основними виконавцями замовлення рф є завербований ворогом рецидивіст, який вже притягувався до відповідальності за розбій, та його спільниця, яка прибула із Запоріжжя.

Серед інших фігурантів – директор приватної охоронної фірми, який надав виконавцям авто для втечі з місця запланованого теракту.

Ще одним зловмисником виявився правоохоронець з Дніпропетровщини, який здійснював моніторинг відомчих баз даних та мав "прозвітувати" до гру рф у разі "підтвердження" ліквідації військового", - розповіли у Службі безпеки.

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