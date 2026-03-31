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Готовили убийства командиров подразделений Нацгвардии, ГУР, ССО и ДФТГ: в Киеве разоблачена агентурная сеть РФ. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Киеве раскрыта агентурная сеть РФ, которая готовила заказные убийства командиров Сил обороны и известных общественных деятелей.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Координацию осуществлял кадровый сотрудник ГРУ РФ. Он определял цели, распределял роли и руководил подготовкой преступлений. К выполнению задач привлекли четырех человек: руководителя охранной фирмы, сотрудника правоохранительных органов, бывшего осужденного и женщину, которая обеспечивала перевозку", - говорится в сообщении.

Готовили убийства военных и волонтеров: в Киеве раскрыта агентурная сеть РФ
Готовили убийства военных и волонтеров: в Киеве раскрыта агентурная сеть РФ
Готовили убийства военных и волонтеров: в Киеве раскрыта агентурная сеть РФ

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У группы был четкий план - один из участников должен был непосредственно совершать убийства, остальные отвечали за транспорт, логистику и прикрытие.

Отдельную роль выполнял участник, который получал информацию из закрытых баз и передавал ее представителям РФ.

Злоумышленники использовали автомобили с мигалками под видом охранной службы, чтобы беспрепятственно покидать место преступления.

Оружие и боеприпасы получали через заранее оборудованные тайники на территории Киевской и Черкасской областей.

Следствием также установлена подготовка убийств с использованием взрывчатки - ее планировали закладывать под автомобили.

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Агенты задержаны накануне подготовки к убийству командира одного из добровольческих формирований в Киеве. Во время обысков изъято оружие, мобильные телефоны, сим-карты и другие доказательства.

В настоящее время им сообщено о подозрении в государственной измене, покушении на умышленное убийство, совершенном по заказу группой лиц, а также в несанкционированном обращении с информацией.

Также дополнительно как покушение на диверсию квалифицированы действия организаторов, находящихся на территории РФ.

Агентам грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

По данным СБУ, целями врага также были командиры подразделений Национальной гвардии, ГУР и Сил специальных операций ВСУ.

"Основными исполнителями заказа России являются завербованный врагом рецидивист, который уже привлекался к ответственности за разбой, и его прибывшая из Запорожья сообщница.

Среди других фигурантов – директор частной охранной фирмы, предоставивший исполнителям авто для бегства с места запланированного теракта.

Еще одним злоумышленником оказался правоохранитель из Днепропетровщины, который осуществлял мониторинг ведомственных баз данных и должен был "отчитаться" в игру в случае "подтверждения" ликвидации военного", - рассказали в Службе безопасности.

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Автор: 

Киев (26656) покушение (1076) россия (98221) шпионаж (1498) Офис Генпрокурора (3200)
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Топ комментарии
+9
це бидло яке за гроші рідну матір продасть
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31.03.2026 10:47 Ответить
+7
Смертна кара за таке або як мінімум пожиттєве! Військовий час!!!
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31.03.2026 10:46 Ответить
+4
Цікаво,що це за люди...Етнічні кацапи чи українці? Ну.з кацапнею зрозуміло але якщо вони українці,як вони на це пішли? наче й немає 4 років війни,вже ж всім зрозуміло,що Рашка не просто Україну ліквідувати хоче,а весь український етнос,а ці....Не розумію ким треба бути щоб йти на таке....
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31.03.2026 10:46 Ответить

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