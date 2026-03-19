По материалам СБУ 12 лет тюрьмы грозит 3 корректировщикам, "сливавшим" рашистам данные о ВСУ
Служба безопасности собрала доказательную базу в отношении еще трех вражеских информаторов, которые передавали рашистам сведения о дислокации и деятельности Сил обороны в различных регионах Украины.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Во Львовской области в суд направлен обвинительный акт в отношении гражданки одной из стран Центральной Азии, передававшей оккупантам данные о пунктах базирования и перемещении Сил обороны.
Контрразведка СБУ задержала иностранку в августе 2025 года. По материалам дела, фигурантка собирала разведданные с помощью видеорегистратора, который разместила за лобовым стеклом своего автомобиля.
Как установило расследование, сначала женщина шпионила в Киеве, а затем переехала в западный регион Украины.
Собранную информацию она передавала через мессенджер своему знакомому в Краснодаре, который работает на российских спецслужбовцев.
В Полтавской области завершено досудебное расследование в отношении еще двух местных жителей, публиковавших координаты блокпостов в регионе.
Для распространения закрытой информации фигуранты создали и администрировали группы в Viber, где писали о геолокации Сил обороны.
Сотрудники СБУ задержали обоих злоумышленников в конце января этого года и в настоящее время направили в суд обвинительный акт.
В соответствии с совершенными преступлениями задержанные обвиняются по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
- распространение информации о расположении ВСУ в условиях военного положения;
- препятствование законной деятельности ВСУ и других воинских формирований;
- незаконный сбор и распространение конфиденциальной информации о лице.
Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль