Новости Осуждение корректировщика
По материалам СБУ 12 лет тюрьмы грозит 3 корректировщикам, "сливавшим" рашистам данные о ВСУ

Служба безопасности собрала доказательную базу в отношении еще трех вражеских информаторов, которые передавали рашистам сведения о дислокации и деятельности Сил обороны в различных регионах Украины.

Во Львовской области в суд направлен обвинительный акт в отношении гражданки одной из стран Центральной Азии, передававшей оккупантам данные о пунктах базирования и перемещении Сил обороны.

Контрразведка СБУ задержала иностранку в августе 2025 года. По материалам дела, фигурантка собирала разведданные с помощью видеорегистратора, который разместила за лобовым стеклом своего автомобиля.

Как установило расследование, сначала женщина шпионила в Киеве, а затем переехала в западный регион Украины.

Собранную информацию она передавала через мессенджер своему знакомому в Краснодаре, который работает на российских спецслужбовцев.

В Полтавской области завершено досудебное расследование в отношении еще двух местных жителей, публиковавших координаты блокпостов в регионе.

Для распространения закрытой информации фигуранты создали и администрировали группы в Viber, где писали о геолокации Сил обороны.

Сотрудники СБУ задержали обоих злоумышленников в конце января этого года и в настоящее время направили в суд обвинительный акт.

В соответствии с совершенными преступлениями задержанные обвиняются по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • распространение информации о расположении ВСУ в условиях военного положения;
  • препятствование законной деятельности ВСУ и других воинских формирований;
  • незаконный сбор и распространение конфиденциальной информации о лице.

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Читайте: СБУ и Нацполиция задержали еще 6 агентов РФ, занимавшихся поджогами в Украине. ФОТОрепортаж

То пожиттєві та на уранові копальні.
19.03.2026 14:40 Ответить
зато швидкий заробіток, а ще й до того наступні дванадцять років не треба турбуватись гдє харчєватса, прапітаніє гарантіравана.
19.03.2026 14:52 Ответить
До речі, користування fавтовідеорегістратором заборонене чи ні наразі в Україні?
19.03.2026 15:16 Ответить
 
 