За матеріалами СБУ 12 років тюрми загрожує 3 коригувальникам, які "зливали" рашистам дані про ЗСУ
Служба безпеки зібрала доказову базу на ще трьох ворожих інформаторів, які передавали рашистам відомості про дислокацію та роботу Сил оборони у різних регіонах України.
Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
На Львівщині до суду скеровано обвинувальний акт на громадянку однієї з країн Центральної Азії, яка передавала окупантам дані про пункти базування та переміщення Сил оборони.
Контррозвідка СБУ затримала іноземку в серпні 2025 року. За матеріалами справи, фігурантка збирала розвіддані за допомогою відеореєстратора, який розмістила за лобовим склом власного авто.
Як встановило розслідування, спочатку жінка шпигувала у Києві, а згодом переїхала до західного регіону України.
Зібрану інформацію вона месенджером передавала своєму знайомому в Краснодарі, який працює на російських спецслужбістів.
У Полтавській області завершено досудове розслідування стосовно ще двох місцевих жителів, які публікували координати блокпостів у регіоні.
Для поширення закритої інформації фігуранти створили та адміністрували Вайбер-групи, де писали про геолокації Сил оборони.
Співробітники СБУ затримали обох зловмисників наприкінці січня цього року і наразі скерували до суду обвинувальний акт.
Відповідно до вчинених злочинів затримані обвинувачуються за декількома статтями Кримінального кодексу України:
- поширення інформації про розташування ЗСУ в умовах воєнного стану;
- перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань;
- незаконне збирання та поширення конфіденційної інформації про особу.
Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
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