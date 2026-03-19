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Новини Засудження коригувальників
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За матеріалами СБУ 12 років тюрми загрожує 3 коригувальникам, які "зливали" рашистам дані про ЗСУ

За матеріалами СБУ 12 років тюрми загрожує 3 коригувальникам

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще трьох ворожих інформаторів, які передавали рашистам відомості про дислокацію та роботу Сил оборони у різних регіонах України.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

На Львівщині до суду скеровано обвинувальний акт на громадянку однієї з країн Центральної Азії, яка передавала окупантам дані про пункти базування та переміщення Сил оборони.

Контррозвідка СБУ затримала іноземку в серпні 2025 року. За матеріалами справи, фігурантка збирала розвіддані за допомогою відеореєстратора, який розмістила за лобовим склом власного авто.

Як встановило розслідування, спочатку жінка шпигувала у Києві, а згодом переїхала до західного регіону України.

Зібрану інформацію вона месенджером передавала своєму знайомому в Краснодарі, який працює на російських спецслужбістів.

У Полтавській області завершено досудове розслідування стосовно ще двох місцевих жителів, які публікували координати блокпостів у регіоні.

Для поширення закритої інформації фігуранти створили та адміністрували Вайбер-групи, де писали про геолокації Сил оборони.

Співробітники СБУ затримали обох зловмисників наприкінці січня цього року і наразі скерували до суду обвинувальний акт.

Відповідно до вчинених злочинів затримані обвинувачуються за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • поширення інформації про розташування ЗСУ в умовах воєнного стану;
  • перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань;
  • незаконне збирання та поширення конфіденційної інформації про особу.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Читайте: СБУ та Нацполіція затримали ще 6 агентів РФ, які займалися підпалами в Україні. ФОТОрепортаж

Автор: 

СБУ (13995) шпигунство (1127) Львівська область (2809) Полтавська область (1406)
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