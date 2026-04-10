15 років тюрми отримала ще одна зрадниця, яка допомагала рашистам бомбардувати Краматорськ

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримала ще одна агентка російської воєнної розвідки.

СБУ викрила зловмисницю у червні 2025 року на коригуванні ворожого вогню по Донеччині, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

Як встановило розслідування, агентка відстежувала та передавала рашистам координати для обстрілів Краматорська.

За даними слідства, наведенням російських авіабомб, ударних дронів та артилерії займалася завербована ворогом місцева жителька.

У поле зору ГРУ РФ жінка потрапила, коли публікувала прокремлівські коментарі в тематичних групах "Однокласників", де виправдовувала воєнні злочини збройних угруповань країни-агресора.

Після одного з таких дописів на фігурантку вийшов адміністратор інтернет-спільноти – співробітник російської спецслужби – та запропонував співпрацю.

За інструкцією спецслужбіста агентка обходила прифронтове місто, щоб виявити і передати до РФ геолокації Сил оборони.

Крім цього, вона звітувала рашистам про наслідки обстрілів райцентру для коригування повторних та підготовки нових атак по громаді.

Під час обшуків у зрадниці вилучено смартфон, який вона використовувала для збору розвідданих та комунікації з куратором від ГРУ РФ.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав зловмисницю винною за двома статтями Кримінального кодексу України:

державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;

виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників.

Також дивіться: Намагався застрелити високопосадовця ВМС ЗСУ на замовлення РФ: затримано іноземного кілера, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж