Новости Осуждение корректировщика
15 лет тюрьмы получила еще одна предательница, которая помогала рашистам бомбить Краматорск

Согласно доказательной базе Службы безопасности, ещё одна агентка российской военной разведки была приговорена к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

СБУ разоблачила злоумышленницу в июне 2025 года при корректировке вражеского огня в Донецкой области, сообщает Цензор.НЕТ.

Как установило расследование, агент отслеживала и передавала рашистам координаты для обстрелов Краматорска.

По данным следствия, наведением российских авиабомб, ударных дронов и артиллерии занималась завербованная врагом местная жительница.

В поле зрения ГРУ РФ женщина попала, когда публиковала прокремлевские комментарии в тематических группах "Одноклассников", где оправдывала военные преступления вооруженных группировок страны-агрессора.

После одного из таких постов на фигурантку вышел администратор интернет-сообщества – сотрудник российской спецслужбы – и предложил сотрудничество.

По инструкции спецслужбиста агент обходила прифронтовый город, чтобы выявить и передать в РФ геолокации Сил обороны.

Кроме того, она отчитывалась рашистам о последствиях обстрелов райцентра для корректировки повторных и подготовки новых атак на населенный пункт.

Во время обысков у предательницы был изъят смартфон, который она использовала для сбора разведданных и связи с куратором из ГРУ РФ.

По материалам Службы безопасности суд признал злоумышленницу виновной по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • государственная измена, совершенная в условиях военного положения;
  • оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, героизация ее участников.

Смотрите также: Пытался застрелить высокопоставленного чиновника ВМС ВСУ по заказу РФ: задержан иностранный киллер, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

І її до цього часу ще не пристрелили при спробі втечі? Терпіти її 15 років?
10.04.2026 16:21 Ответить
Кожного Божого дня - нескінченний потік новин: знову впіймали агента, черговий навідник, палій,підривник, кілер чи інформатор… Невже лише мені здається, що ми загралися у гуманізм там, де нас нищать зсередини? Час визнати очевидне: нинішні м'які вироки та чинні міри покарання для мирного часу не зупиняють цю навалу під час війни, а лише створюють ілюзію безкарності. Логіка ж очевидна: якщо кількість зрадників зростає, значить закон і рівень покарання не виконують свою головну функцію - вони не лякають ворога. Настав час для кардинальних і жорстких змін у законодавстві. Зрада та робота на окупанта під час війни мають каратися максимально суворо,по законам військового часу, без права на поблажливість чи "пом'якшувальні обставини" Чи ми так і будемо у ролі мовчазних спостерігачів дивитися, як ворожі посіпаки почуваються в безпеці за нашими ж законами, поки на фронті гинуть найкращі? Потрібні дії, а не просто звіти про затримання!
10.04.2026 16:42 Ответить
Коли хочуть то можуть...
А тим часом Штепа канула в історію...
10.04.2026 16:48 Ответить
 
 