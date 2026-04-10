15 лет тюрьмы получила еще одна предательница, которая помогала рашистам бомбить Краматорск
Согласно доказательной базе Службы безопасности, ещё одна агентка российской военной разведки была приговорена к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
СБУ разоблачила злоумышленницу в июне 2025 года при корректировке вражеского огня в Донецкой области, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
Как установило расследование, агент отслеживала и передавала рашистам координаты для обстрелов Краматорска.
По данным следствия, наведением российских авиабомб, ударных дронов и артиллерии занималась завербованная врагом местная жительница.
В поле зрения ГРУ РФ женщина попала, когда публиковала прокремлевские комментарии в тематических группах "Одноклассников", где оправдывала военные преступления вооруженных группировок страны-агрессора.
После одного из таких постов на фигурантку вышел администратор интернет-сообщества – сотрудник российской спецслужбы – и предложил сотрудничество.
По инструкции спецслужбиста агент обходила прифронтовый город, чтобы выявить и передать в РФ геолокации Сил обороны.
Кроме того, она отчитывалась рашистам о последствиях обстрелов райцентра для корректировки повторных и подготовки новых атак на населенный пункт.
Во время обысков у предательницы был изъят смартфон, который она использовала для сбора разведданных и связи с куратором из ГРУ РФ.
По материалам Службы безопасности суд признал злоумышленницу виновной по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- государственная измена, совершенная в условиях военного положения;
- оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, героизация ее участников.
