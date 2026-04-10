Пытался застрелить высокопоставленного чиновника ВМС ВСУ по заказу РФ: задержан иностранный киллер, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО

Департамент контрразведки СБУ совместно с управлением Службы безопасности в Одесской области сорвал попытку рашистов совершить заказное убийство высокопоставленного чиновника Сил обороны Украины.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Задержали киллера "на горячем"

Как отмечается, по результатам спецоперации в Одессе "на горячем" задержан российский агент, который пытался ликвидировать высокопоставленного офицера Военно-морских сил ВСУ.

Установлено, что в день покушения киллер с пистолетом и двумя заряженными магазинами занял позицию у выезда из жилого комплекса, где проживает украинский офицер.

Имитируя ремонт велосипеда, злоумышленник, надев балаклаву, ожидал появления автомобиля, за рулем которого находился военнослужащий. Когда автомобиль приблизился к выезду, агент бросил велосипед под колеса машины и пытался открыть огонь по водителю.

В этот момент киллер был задержан оперативной группой контрразведки и спецназовцами ЦСО "А" СБУ, которая уже длительное время держала фигуранта под "колпаком" и документировала каждый его шаг.

Что известно о киллере

Задание врага выполнял завербованный российскими спецслужбами 37-летний житель одной из балканских стран.

В феврале 2026 года иностранец под видом туриста прибыл в столицу Украины, а впоследствии отправился в Одессу выполнять российский заказ. По прибытии в портовый город агент получил от куратора из РФ геолокацию тайника, из которого забрал пистолет с глушителем и патронами.

Далее фигурант отслеживал основные места пребывания и маршруты движения потенциальной жертвы, после чего "согласовал" с российским спецслужбовцем локацию запланированного покушения. Для конспирации киллер регулярно менял адреса одесских съемных квартир и гостиничных номеров.

Что грозит

Иностранцу сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (завершенное покушение на совершение террористического акта).

Сообщается, что злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Чурка
10.04.2026 12:48
Думаю,серб.....
10.04.2026 12:54
Дякую, що нагадали про ВМС України. Є така структура. Що вона робить такого, що аж кілера найняли щоб застрелити одного з високопоставлених офіцерів? Що стосується морських операцій, то в Україні цим займається СБУ. Про ВМС майже не чути.
10.04.2026 13:10
Чурка
10.04.2026 12:48 Ответить
Апачи...
10.04.2026 12:50 Ответить
Убивця-наймит в Україні від московського ******!!
Повісити і гірше не буде!!!
10.04.2026 13:00 Ответить
Думаю,серб.....
10.04.2026 12:54 Ответить
Циган. Але річ не у національності. В тому що це завербований заробітчанин а не кадровий москальський грушник Спецслужби виконали свою роботу. Тепер з'ясувати хто облаштував схрон зі зброєю.
10.04.2026 12:55 Ответить
Похож на бывалого ЗЭКа с набитыми татухами даже на пальцах рук.
10.04.2026 13:02 Ответить
Дякую, що нагадали про ВМС України. Є така структура. Що вона робить такого, що аж кілера найняли щоб застрелити одного з високопоставлених офіцерів? Що стосується морських операцій, то в Україні цим займається СБУ. Про ВМС майже не чути.
10.04.2026 13:10 Ответить
Ти маєш стосунок до СОУ?Такі питання може ставить тільки ідіот.Хоч би у Google глянув хто входить до ВМСУ і які завдання виконують.
10.04.2026 13:47 Ответить
а під Жовими Водами є чудові уранові копальні, які завжди із задоволенням нададуть пожиттєво, скільки там буде того життя, роботу таким "героям"
10.04.2026 13:14 Ответить
12 років за замах на вбивство??? ***** 🤬
10.04.2026 13:15 Ответить
ДКР СБ України та Одеське УСБУ молодці. Роботи оперскладу та слідакам аж гай шумить. Вдачі хлопці!
10.04.2026 13:51 Ответить
 
 