Пытался застрелить высокопоставленного чиновника ВМС ВСУ по заказу РФ: задержан иностранный киллер, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО

Департамент контрразведки СБУ совместно с управлением Службы безопасности в Одесской области сорвал попытку рашистов совершить заказное убийство высокопоставленного чиновника Сил обороны Украины.

Читайте: СБУ предотвратила новые покушения, которые готовили россияне, - Зеленский

Задержали киллера "на горячем"

Как отмечается, по результатам спецоперации в Одессе "на горячем" задержан российский агент, который пытался ликвидировать высокопоставленного офицера Военно-морских сил ВСУ.

Установлено, что в день покушения киллер с пистолетом и двумя заряженными магазинами занял позицию у выезда из жилого комплекса, где проживает украинский офицер.

Имитируя ремонт велосипеда, злоумышленник, надев балаклаву, ожидал появления автомобиля, за рулем которого находился военнослужащий. Когда автомобиль приблизился к выезду, агент бросил велосипед под колеса машины и пытался открыть огонь по водителю.

В этот момент киллер был задержан оперативной группой контрразведки и спецназовцами ЦСО "А" СБУ, которая уже длительное время держала фигуранта под "колпаком" и документировала каждый его шаг.

Смотрите также: Готовили убийства командиров подразделений Нацгвардии, ГУР, ССО и ДФТГ: в Киеве раскрыта агентурная сеть РФ. ФОТОрепортаж

Что известно о киллере

Задание врага выполнял завербованный российскими спецслужбами 37-летний житель одной из балканских стран.

В феврале 2026 года иностранец под видом туриста прибыл в столицу Украины, а впоследствии отправился в Одессу выполнять российский заказ. По прибытии в портовый город агент получил от куратора из РФ геолокацию тайника, из которого забрал пистолет с глушителем и патронами.

Читайте также: Перед судом предстанет агент РФ, совершившая покушение на Стерненко: ей грозит 15 лет тюрьмы

Далее фигурант отслеживал основные места пребывания и маршруты движения потенциальной жертвы, после чего "согласовал" с российским спецслужбовцем локацию запланированного покушения. Для конспирации киллер регулярно менял адреса одесских съемных квартир и гостиничных номеров.

Смотрите также: Планировал взорвать одного из руководителей Федерации работодателей: СБУ задержала агента РФ в Киеве. ФОТОрепортаж

Что грозит

Иностранцу сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (завершенное покушение на совершение террористического акта).

Сообщается, что злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.