Пытался застрелить высокопоставленного чиновника ВМС ВСУ по заказу РФ: задержан иностранный киллер, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО
Департамент контрразведки СБУ совместно с управлением Службы безопасности в Одесской области сорвал попытку рашистов совершить заказное убийство высокопоставленного чиновника Сил обороны Украины.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Задержали киллера "на горячем"
Как отмечается, по результатам спецоперации в Одессе "на горячем" задержан российский агент, который пытался ликвидировать высокопоставленного офицера Военно-морских сил ВСУ.
Установлено, что в день покушения киллер с пистолетом и двумя заряженными магазинами занял позицию у выезда из жилого комплекса, где проживает украинский офицер.
Имитируя ремонт велосипеда, злоумышленник, надев балаклаву, ожидал появления автомобиля, за рулем которого находился военнослужащий. Когда автомобиль приблизился к выезду, агент бросил велосипед под колеса машины и пытался открыть огонь по водителю.
В этот момент киллер был задержан оперативной группой контрразведки и спецназовцами ЦСО "А" СБУ, которая уже длительное время держала фигуранта под "колпаком" и документировала каждый его шаг.
Что известно о киллере
Задание врага выполнял завербованный российскими спецслужбами 37-летний житель одной из балканских стран.
В феврале 2026 года иностранец под видом туриста прибыл в столицу Украины, а впоследствии отправился в Одессу выполнять российский заказ. По прибытии в портовый город агент получил от куратора из РФ геолокацию тайника, из которого забрал пистолет с глушителем и патронами.
Далее фигурант отслеживал основные места пребывания и маршруты движения потенциальной жертвы, после чего "согласовал" с российским спецслужбовцем локацию запланированного покушения. Для конспирации киллер регулярно менял адреса одесских съемных квартир и гостиничных номеров.
Что грозит
Иностранцу сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (завершенное покушение на совершение террористического акта).
Сообщается, что злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
