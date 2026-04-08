Планировал подорвать одного из руководителей Федерации работодателей: СБУ задержала агента РФ в Киеве. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Киеве задержан агент РФ, который готовил покушение на одного из руководителей Федерации работодателей Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Злоумышленник планировал подорвать мужчину возле его дома с помощью самодельной бомбы дистанционного действия.

"Взрыв должен был произойти утром, когда чиновник выходит на работу из подъезда многоэтажного дома.

Сотрудники СБУ предотвратили теракт и задержали агента после того, как он провел доразведку на месте запланированного теракта", - говорится в сообщении.

Читайте также: На 15 лет осуждена участница агентурной группы ФСБ в Днепропетровской области, - СБУ

Кто готовил теракт?

По данным СБУ, подготовкой взрыва занимался житель временно оккупированной территории Донецкой области.

"Осенью 2025 года его завербовал сотрудник ФСБ, подразделение которого специализируется на диверсионной деятельности и терактах на территории Украины. Личность этого куратора уже установлена контрразведкой СБУ.

В дальнейшем, по указанию российского спецслужбиста, агент прибыл в Киев для подготовки теракта.

Поселившись в съемной квартире, он начал отслеживать места пребывания и маршруты передвижения чиновника.

Для конспирации во время внешнего наблюдения фигурант регулярно менял внешность и одежду. Весь процесс подготовки покушения координировал с куратором из ФСБ с помощью анонимного чата в мессенджере", - рассказали в Службе безопасности.

Во время обыска у задержанного изъяли смартфон с доказательствами сотрудничества с РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГРУ РФ уличено в масштабной шпионаже за гражданами ЕС, США и Украины через взлом Wi-Fi-роутеров, - СБУ

В настоящее время ему сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (завершенное покушение на теракт).

Агент РФ находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Также подозрение получил куратор агента. Его действия квалифицированы как завершенное покушение на теракт.

Читайте: Пара наркозависимых готовила теракт в Харькове по заказу РФ: их задержали, - СБУ. ФОТОрепортаж