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Планировал подорвать одного из руководителей Федерации работодателей: СБУ задержала агента РФ в Киеве. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Киеве задержан агент РФ, который готовил покушение на одного из руководителей Федерации работодателей Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Злоумышленник планировал подорвать мужчину возле его дома с помощью самодельной бомбы дистанционного действия.

"Взрыв должен был произойти утром, когда чиновник выходит на работу из подъезда многоэтажного дома.

Сотрудники СБУ предотвратили теракт и задержали агента после того, как он провел доразведку на месте запланированного теракта", - говорится в сообщении.

Агент РФ готовил покушение на одного из руководителей Федерации работодателей Украины

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Кто готовил теракт?

По данным СБУ, подготовкой взрыва занимался житель временно оккупированной территории Донецкой области.

Агент РФ готовил покушение на одного из руководителей Федерации работодателей Украины

"Осенью 2025 года его завербовал сотрудник ФСБ, подразделение которого специализируется на диверсионной деятельности и терактах на территории Украины. Личность этого куратора уже установлена контрразведкой СБУ.

В дальнейшем, по указанию российского спецслужбиста, агент прибыл в Киев для подготовки теракта.

Поселившись в съемной квартире, он начал отслеживать места пребывания и маршруты передвижения чиновника.

Для конспирации во время внешнего наблюдения фигурант регулярно менял внешность и одежду. Весь процесс подготовки покушения координировал с куратором из ФСБ с помощью анонимного чата в мессенджере", - рассказали в Службе безопасности.

Во время обыска у задержанного изъяли смартфон с доказательствами сотрудничества с РФ.

Агент РФ готовил покушение на одного из руководителей Федерации работодателей Украины

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В настоящее время ему сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
  • ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (завершенное покушение на теракт).

Агент РФ находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Также подозрение получил куратор агента. Его действия квалифицированы как завершенное покушение на теракт.

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Автор: 

Киев (26663) покушение (1076) СБУ (20869) теракт (2443) Федерация работодателей (58)
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Топ комментарии
+10
Стісняюсь спитать: на фото - документи, з якими агент офіційно перетнув кордон України?
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08.04.2026 12:16 Ответить
+9
А в чому сенс влаштовувати замах на нікому не відому людину з нікому не відомої організації.
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08.04.2026 12:45 Ответить
+5
І правда. З Федерацією профспілок все зрозуміло - як не як, а "прафсаюзи - школа камунізма". З Федерацією футболу - це також зрозуміло. А що робить Федерація роботодавців?
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08.04.2026 13:16 Ответить

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