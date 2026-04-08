Пара наркозависимых готовила теракт в Харькове по заказу РФ: их задержали, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контрразведка Службы безопасности предотвратила очередной теракт в Харькове. В результате превентивных мер задержаны два российских агента, которые готовили взрыв в центре города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Что известно о подготовке теракта?

По материалам дела, фигуранты изготовили самодельную бомбу, которую должны были заложить в центральной части Харькова и дистанционно взорвать во время самого большого скопления людей.

В случае совершения кровавого теракта рашисты надеялись спровоцировать панические настроения в Харькове, чтобы расшатать общественно-политическую обстановку в прифронтовом городе.

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Задержание

Сотрудники СБУ своевременно раскрыли враждебные намерения и задержали агентов в областном центре на этапе сборки бомбы в арендованной квартире.









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Кем оказались агенты РФ?

Как установило расследование, подготовкой теракта занималась местная супружеская пара наркозависимых, которая попала в поле зрения рашистов, когда искала "деньги на дозу" в Telegram-каналах.

После вербовки фигуранты получили от куратора из РФ инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства (СВУ) из подручных средств.

На следующем этапе агенты подобрали объект запланированного теракта и "согласовали" его с рашистами.

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