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Новости Фото Теракты в Украине
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Пара наркозависимых готовила теракт в Харькове по заказу РФ: их задержали, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контрразведка Службы безопасности предотвратила очередной теракт в Харькове. В результате превентивных мер задержаны два российских агента, которые готовили взрыв в центре города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Что известно о подготовке теракта?

По материалам дела, фигуранты изготовили самодельную бомбу, которую должны были заложить в центральной части Харькова и дистанционно взорвать во время самого большого скопления людей.

В случае совершения кровавого теракта рашисты надеялись спровоцировать панические настроения в Харькове, чтобы расшатать общественно-политическую обстановку в прифронтовом городе.

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Задержание

Сотрудники СБУ своевременно раскрыли враждебные намерения и задержали агентов в областном центре на этапе сборки бомбы в арендованной квартире.

теракт в Харькове
теракт в Харькове
теракт в Харькове
теракт в Харькове

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Кем оказались агенты РФ?

Как установило расследование, подготовкой теракта занималась местная супружеская пара наркозависимых, которая попала в поле зрения рашистов, когда искала "деньги на дозу" в Telegram-каналах.

После вербовки фигуранты получили от куратора из РФ инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства (СВУ) из подручных средств.

На следующем этапе агенты подобрали объект запланированного теракта и "согласовали" его с рашистами.

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  • Во время обысков у задержанных изъято готовое СВУ, остатки компонентов взрывчатки, мобильные телефоны для дистанционной активации взрыва и смартфон с доказательствами контактов с российским спецслужбистом.
  • Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (подготовка к совершению террористического акта по предварительному сговору группой лиц).
  • Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Автор: 

СБУ (20869) теракт (2443) Харьков (7963) шпионаж (1502) Харьковская область (2924) Харьковский район (994)
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