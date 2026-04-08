Пара наркозависимых готовила теракт в Харькове по заказу РФ: их задержали, - СБУ. ФОТОрепортаж
Контрразведка Службы безопасности предотвратила очередной теракт в Харькове. В результате превентивных мер задержаны два российских агента, которые готовили взрыв в центре города.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Что известно о подготовке теракта?
По материалам дела, фигуранты изготовили самодельную бомбу, которую должны были заложить в центральной части Харькова и дистанционно взорвать во время самого большого скопления людей.
В случае совершения кровавого теракта рашисты надеялись спровоцировать панические настроения в Харькове, чтобы расшатать общественно-политическую обстановку в прифронтовом городе.
Задержание
Сотрудники СБУ своевременно раскрыли враждебные намерения и задержали агентов в областном центре на этапе сборки бомбы в арендованной квартире.
Кем оказались агенты РФ?
Как установило расследование, подготовкой теракта занималась местная супружеская пара наркозависимых, которая попала в поле зрения рашистов, когда искала "деньги на дозу" в Telegram-каналах.
После вербовки фигуранты получили от куратора из РФ инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства (СВУ) из подручных средств.
На следующем этапе агенты подобрали объект запланированного теракта и "согласовали" его с рашистами.
- Во время обысков у задержанных изъято готовое СВУ, остатки компонентов взрывчатки, мобильные телефоны для дистанционной активации взрыва и смартфон с доказательствами контактов с российским спецслужбистом.
- Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (подготовка к совершению террористического акта по предварительному сговору группой лиц).
- Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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