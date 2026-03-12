РУС
СБУ предотвратила новый теракт в центре Ровно. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности предотвратила новую попытку рашистов совершить теракт в Ровно.

Благодаря упреждающим действиям СБУ задержала агента РФ "на горячем", когда он заложил самодельную бомбу возле кафе в центральном парке, а затем пытался скрыться с места происшествия, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробности

По материалам дела, заказ РФ выполнял завербованный врагом наркозависимый житель Житомира. В поле зрения рашистов фигурант попал, ища "деньги на дозу" в Телеграм-каналах.

Впоследствии завербованного агента оккупанты "отрядили" в Ровно. Там он поселился в съемной квартире, где по инструкции российских спецслужб изготовил самодельное взрывное устройство (СВУ).

Установлено, что злоумышленник замаскировал взрывчатку в кастрюле и снарядил ее гайками для усиления поражающего действия.

После закладки СВУ оккупанты планировали дистанционно привести его в действие с помощью звонка на мобильный телефон, который был примотан к бомбе.

По материалам дела, для конспирации фигурант надел военную форму, когда направлялся на место запланированного теракта.

Во время обыска у него изъят смартфон с доказательствами работы на врага.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • пособничество в подготовке к террористическому акту, совершенное по предварительному сговору группой лиц;
  • незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Комплексные меры проводили сотрудники СБУ в Ровенской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

СБУ предотвратила новый теракт в центре Ровно

+9
Курва! та коли ж той довбаний цирк прийде до тями?
Вкрав дві пачки сигарет - 8 років. Теракт ... кафе, бомба, реальна загроза смерті і каліцтва десятків людей... 12.
12 років то падло будуть годувати, одягати, буде дах над головою, бо воно готувало смерть десяткам випадкових людей?
Ви що, реально іпануті вже?
12.03.2026 11:30
+4
А можна було вирішити простіше, вивезти в поле, посадити на каструлю, а далі вже за його планом
12.03.2026 11:42
+3

час ставити краватки в кожному місті
12.03.2026 11:26
Розібрать його на органи для поранених бійців...
12.03.2026 11:23
Їх можна використовувати для ху....лят, бо. нашим не підійдуть, не сумісні
час ставити краватки в кожному місті
12.03.2026 11:26
Курва! та коли ж той довбаний цирк прийде до тями?
Вкрав дві пачки сигарет - 8 років. Теракт ... кафе, бомба, реальна загроза смерті і каліцтва десятків людей... 12.
12 років то падло будуть годувати, одягати, буде дах над головою, бо воно готувало смерть десяткам випадкових людей?
Ви що, реально іпануті вже?
12.03.2026 11:30
А можна було вирішити простіше, вивезти в поле, посадити на каструлю, а далі вже за його планом
12.03.2026 11:42
Все вірно народ каже, смертна кара за терористичну діяльність.
12.03.2026 11:47
ВСЕХ НАРИКОВ НА УЧЁТ С ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ ОТСЛЕЖИВАНИЕМ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ !!!
12.03.2026 11:52
Якийсь нарік дивний. Заради дози переїхав в інше місце, купив гайок, каструлю. Знайшов військову форму. І врешті решт - сбу знайшло в нього в кармані телефон з доказами.
12.03.2026 12:02
Звідки рашисти у Рівному , оце цікаво .
12.03.2026 12:03
Краще був би такий текст---- Завдяки діям на випередження СБУ https://t.me/SBUkr/17055 затримала агента РФ "на гарячому", коли він заклав саморобну бомбу біля кав'ярні у центральному парку, а потім намагався втекти з місця події, та був знешкоджений . крапка. так краще. дуже краще.

