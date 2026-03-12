СБУ предотвратила новый теракт в центре Ровно. ФОТОРЕПОРТАЖ
Служба безопасности предотвратила новую попытку рашистов совершить теракт в Ровно.
Благодаря упреждающим действиям СБУ задержала агента РФ "на горячем", когда он заложил самодельную бомбу возле кафе в центральном парке, а затем пытался скрыться с места происшествия, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
По материалам дела, заказ РФ выполнял завербованный врагом наркозависимый житель Житомира. В поле зрения рашистов фигурант попал, ища "деньги на дозу" в Телеграм-каналах.
Впоследствии завербованного агента оккупанты "отрядили" в Ровно. Там он поселился в съемной квартире, где по инструкции российских спецслужб изготовил самодельное взрывное устройство (СВУ).
Установлено, что злоумышленник замаскировал взрывчатку в кастрюле и снарядил ее гайками для усиления поражающего действия.
После закладки СВУ оккупанты планировали дистанционно привести его в действие с помощью звонка на мобильный телефон, который был примотан к бомбе.
По материалам дела, для конспирации фигурант надел военную форму, когда направлялся на место запланированного теракта.
Во время обыска у него изъят смартфон с доказательствами работы на врага.
Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
- пособничество в подготовке к террористическому акту, совершенное по предварительному сговору группой лиц;
- незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств.
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Комплексные меры проводили сотрудники СБУ в Ровенской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.
час ставити краватки в кожному місті
Вкрав дві пачки сигарет - 8 років. Теракт ... кафе, бомба, реальна загроза смерті і каліцтва десятків людей... 12.
12 років то падло будуть годувати, одягати, буде дах над головою, бо воно готувало смерть десяткам випадкових людей?
Ви що, реально іпануті вже?
Джерело: https://censor.net/ua/p3604868