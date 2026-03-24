Теракт в Буче: подозреваемого Тимченко поместили под стражу до 21 мая

Соломенский райсуд избрал меру пресечения подозреваемому в теракте в Буче, в результате которого ранения получили двое сотрудников правоохранительных органов.

Что известно?

Сторона обвинения ходатайствовала об избрании 21-летнему Богдану Тимченко содержание под стражей без права внесения залога.

Подозреваемый заявил, что находился под постоянным давлением представителя российских спецслужб, который угрожал ему и его родным. Из-за этого он боялся сообщить о своих действиях украинским правоохранителям.

Мужчина попросил суд избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Он объяснил, что должен заботиться о своей бабушке, у которой проблемы со зрением.

Впоследствии суд вынес решение - Тимченко отправили под стражу до 21 мая без определения залога.

Читайте: Теракт в Буче: 21-летнему местному жителю сообщено о подозрении. ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что 23 марта утром в Буче произошел взрыв неизвестного предмета вблизи многоквартирного жилого дома.

Также отмечалось, что задержан 21-летний подозреваемый. Есть информация о других причастных.

Читайте: Евросоюз ввел санкции против девяти россиян, причастных к военным преступлениям в Буче