Теракт в Буче: подозреваемого Тимченко поместили под стражу до 21 мая
Соломенский райсуд избрал меру пресечения подозреваемому в теракте в Буче, в результате которого ранения получили двое сотрудников правоохранительных органов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Что известно?
Сторона обвинения ходатайствовала об избрании 21-летнему Богдану Тимченко содержание под стражей без права внесения залога.
Подозреваемый заявил, что находился под постоянным давлением представителя российских спецслужб, который угрожал ему и его родным. Из-за этого он боялся сообщить о своих действиях украинским правоохранителям.
Мужчина попросил суд избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Он объяснил, что должен заботиться о своей бабушке, у которой проблемы со зрением.
Впоследствии суд вынес решение - Тимченко отправили под стражу до 21 мая без определения залога.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что 23 марта утром в Буче произошел взрыв неизвестного предмета вблизи многоквартирного жилого дома.
- Также отмечалось, что задержан 21-летний подозреваемый. Есть информация о других причастных.
