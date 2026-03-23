Теракт в Буче: задержан 21-летний подозреваемый. Есть информация о других причастных. ФОТО
Задержан 21-летний подозреваемый в совершении теракта в Буче Киевской области. Начато уголовное производство.
Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Сообщение о взрыве поступило в 5:34.
"Самодельное взрывное устройство было заложено вблизи жилого дома. После прибытия на место экстренных служб и правоохранителей во время проведения первоочередных следственных действий около 7:35 произошел второй взрыв", - говорится в сообщении.
Первое взрывное устройство было заложено под скамейкой возле многоэтажного дома. Взрывом выбиты окна, поврежден фасад и газовые сети. Пожара удалось избежать.
По предварительным данным, второе устройство также находилось рядом, и его взорвали дистанционно.
Задержание
Впоследствии был установлен и задержан непосредственный исполнитель - гражданин Украины 2004 года рождения. Следствие также располагает информацией о других лицах, причастных к этому преступлению. Продолжаются мероприятия по их установлению и задержанию.
Начато досудебное расследование.
Генеральный прокурор отметил, что события в Буче не являются единичными.
"За последние месяцы аналогичные теракты и попытки их совершения фиксировались во Львове, Киеве, Днепре, Николаеве и Одессе. Общий почерк этих преступлений: самодельные взрывные устройства, дистанционный подрыв, координация через мессенджеры и вербовка исполнителей.
Органы прокуратуры считают, что речь идет о системной подрывной деятельности российских спецслужб, направленной на атаки против правоохранителей, военных и гражданской безопасности внутри страны", — подытожил он.
В полиции рассказали, что задержанный сказал, что он познакомился с неизвестным через компьютерную игру. Через некоторое время новый знакомый начал шантажировать молодого человека.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что 23 марта утром в Буче произошел взрыв неизвестного предмета вблизи многоквартирного жилого дома.
