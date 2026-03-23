Теракт в Буче: задержан 21-летний подозреваемый. Есть информация о других причастных. ФОТО

Задержан 21-летний подозреваемый в совершении теракта в Буче Киевской области. Начато уголовное производство.

Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Сообщение о взрыве поступило в 5:34.

"Самодельное взрывное устройство было заложено вблизи жилого дома. После прибытия на место экстренных служб и правоохранителей во время проведения первоочередных следственных действий около 7:35 произошел второй взрыв", - говорится в сообщении.

Первое взрывное устройство было заложено под скамейкой возле многоэтажного дома. Взрывом выбиты окна, поврежден фасад и газовые сети. Пожара удалось избежать.

По предварительным данным, второе устройство также находилось рядом, и его взорвали дистанционно.

Задержание

Впоследствии был установлен и задержан непосредственный исполнитель - гражданин Украины 2004 года рождения. Следствие также располагает информацией о других лицах, причастных к этому преступлению. Продолжаются мероприятия по их установлению и задержанию.

Начато досудебное расследование.

Генеральный прокурор отметил, что события в Буче не являются единичными.

"За последние месяцы аналогичные теракты и попытки их совершения фиксировались во Львове, Киеве, Днепре, Николаеве и Одессе. Общий почерк этих преступлений: самодельные взрывные устройства, дистанционный подрыв, координация через мессенджеры и вербовка исполнителей.

Органы прокуратуры считают, что речь идет о системной подрывной деятельности российских спецслужб, направленной на атаки против правоохранителей, военных и гражданской безопасности внутри страны", — подытожил он.

В полиции рассказали, что задержанный сказал, что он познакомился с неизвестным через компьютерную игру. Через некоторое время новый знакомый начал шантажировать молодого человека.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что 23 марта утром в Буче произошел взрыв неизвестного предмета вблизи многоквартирного жилого дома.

Топ комментарии
+20
це не дебіли, майти повагу до хворих. Це зрадники
23.03.2026 12:43 Ответить
+7
от молодці.
так оперативно.

а, от, на зе!гундоса було 947 замахів. і жодного затримання.
чи, то татаров всіх рве на лахміття, відразу?
23.03.2026 12:42 Ответить
+7
Резерв Зеленьського на вибори, що знаходиця під " бронню"
" Ані жє дєті"! Ім ніззя в ЗСУ, онє ішо прагаласавать далжні правільно.
23.03.2026 12:42 Ответить
От недорозвинені дебіли, мільйонні збитки і людські жертви через таких!!!
23.03.2026 12:42 Ответить
це не дебіли, майти повагу до хворих. Це зрадники
23.03.2026 12:43 Ответить
Незайнята та немобілізована молодь не знає чим себе зайняти і де заробити гроші! Терміново всіх мобілізувати!
23.03.2026 12:55 Ответить
Працювати вони не хочуть да іневміють інехочуть вміти,а грошиків легеньких хоцється,нажаль 😥
23.03.2026 13:15 Ответить
Самі легкі гроші в ЗСУ! Всю молодь мобілізувати!
23.03.2026 13:42 Ответить
Вони ж, діііітиии!!!
23.03.2026 13:16 Ответить
Дамо їм полегшені плитоноски та каски.
23.03.2026 13:45 Ответить
Доразвитий убивця Українців, співпрацює з окупантами під прикриттям «дурня», який несе ложку до дупи!!!! Тепер ще Украінці, яких він убивав і калічив, будуть його утримувати, харчувати та забезпечувати медичним доглядом!!! А зеленський -стефанчук-та держсекретарі з свириденко, це не торкається, вони ж в Україні, як тимчасові заробітчани на держбюджеті!!! Умеров, з потікавшими екс-головою «Конституційного Суду» та прокурорські, це підтвердять!!!
У такий спосіб, вони спонукають Українців до дієвого Суду Лінча!!!
23.03.2026 13:01 Ответить
Так приїдь, покажи як робиш суд Лінча. Ок, я знімлю. А, переплисти Тису назад зараз погода не та, вода велика. Чи "эта другое"? ))) хльобай там віденьску каву, усикач ухилянтський
23.03.2026 13:45 Ответить
через комп'ютерну гру, ха-ха. Телеграм втрачає популярності у зрадників?
23.03.2026 12:42 Ответить
Цікаво як кварталівські ригоанали під "правильними" лозунгами просувають те все що роблять на росії
23.03.2026 12:53 Ответить
та в тих містах куди він поїде - один виборчий резерв влади і він заброньований на 100%.
23.03.2026 12:45 Ответить
Як-не як,Зе-генофонд...
23.03.2026 12:55 Ответить
Почав шантажувати через гру. Він що у цій грі роль опущеного грав на загал?
23.03.2026 12:45 Ответить
Могли в грі влаштувати його персонажу нестерпні страждання. Вбивати його кожен раз як він воскресне і збивати з нього весь лут
23.03.2026 13:03 Ответить
Звичайно завербували цих ідіотів кацапи. Тут питання до наших спецслужб, особливо СБУ. Це ваше недопрацювання, чи немає коли, головне виконати політичні замовлення?
23.03.2026 12:51 Ответить
Павлік бужанський...
23.03.2026 12:53 Ответить
фсбу зайняте стеженням за НАБУ, активістами та журналістами, а після зняття Малюка це взагалі помийка дєрьмака
23.03.2026 12:54 Ответить
Іде жорстока війна Кацапи проголосили,що потрібно знищити всіх Українців і державу в цілому . Але при владі не українці ,а інородці Україна для них--територія,де можна абібрати лохів і баранів Верховна рада не приймає ЖОДНОГО закону,який би відповідав ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ розгул бандитизму і диверсій. Тому потрібно приймати закони,які мають жорстокі міри за теракти,зраду, і шахрайство та корупцію Ввести ( тимчасово)) смертну кару і збільшити терміни увязнення І головне--ніяки обміни засуджених за злочини,де були загиблі Ніяки виправдання злочинцям які нападають на ТЦК,ЗСУ і поліцію.
23.03.2026 12:55 Ответить
А на момент окупації Бучі цей покидьок був там?(((Дибіл,мабуть,бо нічого не навчило(
23.03.2026 13:01 Ответить
вони ж діти! їх мобілізовувати не можна!
23.03.2026 13:28 Ответить
Предлагаю креативный метод борьбы с подобного рода диверсиями, надо предлагать тем кто ведётся на деньги сумму в десять раз больше , пусть как только им приходят подобного рода предложения сразу идут в СБУ, всё фиксируют, работают под контролем нашей спец службы а на выходе приличная сумма.
23.03.2026 13:31 Ответить
В такому разі всі бомжі і наркомани кинуться пропонувать свої послуги фсбі,а потім побіжать до сбу по гроші.
23.03.2026 13:38 Ответить
Та и хрен с ним, бомжам будет шо пожрать а алкашам шо выпить, зато люди будут живы...
23.03.2026 13:56 Ответить
 
 