На Киевщине ликвидировали масштабный пожар в складском здании
Спасатели ликвидировали крупный пожар в Киевской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС Украины.
Пожар в Броварском районе
В селе Погребы Броварского района произошел пожар в складском здании площадью 5500 кв.м. Также загорелся травяной настил на гектаре прилегающей территории. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
К тушению были привлечены 69 спасателей и 22 единицы техники.
По предварительным данным, погибших нет, один человек обратился за медицинской помощью.
Причины пожара устанавливаются.
