Из-за аварии временно без света часть Киева и области, - ДТЭК
В Киеве и Киевской области часть жителей временно осталась без света из-за аварии на оборудовании.
Об этом сообщает ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, сегодня снова произошла авария на одном из объектов, который ранее был существенно поврежден обстрелами.
Отключение электричества в Киеве
Из-за этого часть жителей Днепровского и Дарницкого районов столицы временно осталась без света.
Отключение электричества в Киевской области
Также без электричества осталась часть домов Броварского района Киевской области.
"Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее преодолеть последствия аварии", – подчеркнули в ДТЭК.
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что вечером в субботу, 21 марта, на левом берегу Киева из-за аварии на электросети возникли перебои со светом и водоснабжением.
- 22 марта на мосту Патона в Киеве произошло повреждение теплосети, в результате чего жители двух микрорайонов столицы временно остались без отопления.
