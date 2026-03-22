Из-за аварии временно без света часть Киева и области, - ДТЭК

В Киеве и Киевской области часть жителей временно осталась без света из-за аварии на оборудовании.

Об этом сообщает ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Как отмечается, сегодня снова произошла авария на одном из объектов, который ранее был существенно поврежден обстрелами.

Отключение электричества в Киеве

Из-за этого часть жителей Днепровского и Дарницкого районов столицы временно осталась без света.

Отключение электричества в Киевской области

Также без электричества осталась часть домов Броварского района Киевской области.

"Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее преодолеть последствия аварии", – подчеркнули в ДТЭК.

Что предшествовало